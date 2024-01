Anette Cuburu reacciona a las declaraciones de Andrea Legarreta

Anette Cuburu lanzó un comunicado ante la respuesta de Andrea Legarreta.

Luego de que Andrea Legarreta rompiera el silencio ante las ofensas públicas que le hizo Anette Cuburu y que tampoco Raul Raiza se quedara callado sobre esta polémica en la que también está envuelto, la exconductora de TV Azteca se pronunció en redes con un mensaje.

La conductora de ‘Hoy’, Andrea Legarreta, después de las declaraciones que ofreció a medios de comunicación, subió un mensaje a sus redes dejando en claro que no es una mujer que busca pleitos con nadie y agradeció su apoyo a sus seguidores que están con ella en las buenas y en las malas.

¿Qué respondió Anette Cuburu?

A través de un comunicado, la presentadora del programa ‘Hoy Día’ se pronunció ante los comentarios de Andrea.

“Como toda mujer, defenderé siempre a capa y espada a mis hijos y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso siempre he sido responsable de ser una señora primero para conmigo, después para mis hijos y por supuesto para el público a quien tengo tanto que agradecer que ha seguido mi trayectoria de 32 años y quienes saben perfecto la persona y la profesional que soy”.

“No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos y seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil; el amor se trabaja, se gana, se construye. Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por bien mío y de mis hijos esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es. Los amo mucho, Anette por siempre”.

