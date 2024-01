Galilea Montijo planea ser mamá a sus 50 años por segunda ocasión y ya está en busca de opciones

La presentadora de ‘Hoy’ desea tener la parejita.

Después de haber anunciado su separación de su esposo, Fernando Reina, tras 11 años de matrimonio, Galilea Montijo volvió a darse una oportunidad en el amor, ahora con el modelo español de nombre Isaac Moreno.

La famosa conductora sigue disfrutando al máximo su noviazgo, pero no quiere quedarse con las ganas de convertirse en mamá por segunda ocasión a sus 50 años, por lo que ya planea darle una hermanita a su hijo, Mateo.

“Personalmente me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”, indicó en ‘Netas Divinas’.

Ante la emoción de sus compañeras, ‘La Gali’ expresó: "¿Me prestan el vientre? Me encanta la idea, no quiero quedarme con las ganas de una niña. Me tengo que acercar a adoptar un vientre, no sé... ¡Que crezcan las nietas! Es la primera vez que lo digo, no me quiero quedar con las ganas”.

