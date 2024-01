Isaac Moreno ‘chulea’ la retaguardia de Galilea Montijo en bikini

La presentadora de ‘Hoy’ arranca suspiros en este inicio de año.

Hace unos días, Galilea Montijo sorprendió con el anuncio de su deseo de convertirse en mamá a sus 50 años, por lo que ya analiza opciones para darle una hermanita a su hijo, Mateo.

“Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”.

‘La Gali’ tuvo un cierre de año sensacional en Tokio, Japón, y ha iniciado este 2024 de la mejor manera, con salud y muy enamorada, disfrutando al máximo su relación con el modelo español Isaac Moreno, de 41 años.

En unas recientes vacaciones que realizó la pareja por Bali, Indonesia, Issac Moreno presumió el cuerpazo de su novia y le puso un candente comentario: “Wouuuuu… Pibón!!”, junto a unos emojis de corazón y fuego.

Cabe señalar que “pibón” es una expresión española que quiere decir “persona muy atractiva o mujerón”.

Isaac Moreno presume el cuerpazo de su novia, Galilea Montijo. ipmoreno.

