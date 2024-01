Raúl Araiza no se queda callado ante el escándalo de Anette Cuburu con Andrea Legarreta

‘El Negro’ Araiza se pronuncia sobre el supuesto romance que sostuvo con Anette Cuburu.

Luego de que Anette Cuburu insultara a Andrea Legarreta y la acusara de que por su culpa la corrieron del programa ‘Hoy’ por haber inventado que anduvo con Raúl Araiza hace 16 años, fue el propio presentador que habla sobre el supuesto romance que sostuvo con la conductora y del odio que le ha tirado públicamente a su amiga.

“Estuve muy desconectado, me enteré aquí... Yo no tengo mucho que decir porque Andrea es mi hermana y estoy con ella hace 16 años y también en el equipo que estuve con Anette, me llevé increíble, tuvimos un equipo exitoso... No hay nada raro, ya es muy viejo todo, de qué hablan”.

“A Anette la quiero mucho, es una tipaza, es una dama, y luego mi hermana Andrea es intachable en todo, creo que al fin y al cabo puede haber opiniones y diferentes puntos de vista, pero la verdad es que mi experiencia siempre fue buena y sigue siendo... Son historias viejas y se vuelven a retomar, es parte del espectáculo... Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción fue Andrea, y aquellos rumores de que tuvo problemas con Ernesto (Laguardia), nunca, yo nunca vi un problema entre ellos... Yo me he peleado con Andrea en un juego y son roces que pueden darse normal”, expresó ante medios de comunicación.

Respecto a la supuesta relación más allá de lo laboral que tuvo con Anette Cuburu, el conductor de ‘Hoy’ fue claro: “Nunca hubo nada que aclarar, ella siempre ha sido una mujer muy guapa, con clase, obviamente no ha habido nada”.

