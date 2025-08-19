Suscríbete
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir

Desde Argentina, Cazzu compartió un momento íntimo celebrando el Día de la Niñez con su hija Inti, mientras prepara su gira “Latinaje en vivo”, que recorrerá seis países.

August 19, 2025 • 
Luz Meraz
Cazzu festejó el Día de la Niñez en Argentina con Inti.

La trapera argentina Cazzu enterneció redes sociales al festejar, desde Argentina, el Día de la Niñez, el 17 de agosto, junto a su hija Inti.

Con decoración colorida, un desayuno temático y música infantil, la artista compartió instantes llenos de afecto, al mismo tiempo que se prepara para el lanzamiento de su gira Latinaje en vivo, que incluye paradas en México, Chile, Colombia y más.

Inti, una niña feliz

En sus historias de Instagram, Cazzu mostró una decoración delicada para Inti: globos, peluches y un pizarrón que decía “Feliz Día de la Niñez. Inti”, ambientado con la canción principal de la película infantil japonesa Ponyo como fondo musical.

La pequeña Inti se ve de espaldas a la cámara y jugando con un globo azul. El menú incluyó galletas en forma de ranita y estrellitas, creando un ambiente tierno y temático para la celebración.

La trapera, quien recientemente reveló que está criando a Inti sola, mostró su cercanía con la niña en cada publicación.

Madre, artista y gira a la vista

La celebración de Cazzu es un momento para reconectar con su faceta maternal, después de su visita a México para promocionar su libro “Perreo” y antes de retomar su gira musical.

Se espera que en septiembre de inicio Latinaje en vivo, una gira ya con muchos boletos agotados que pasará por Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia.

Inti, que nació el 14 de septiembre de 2023, se acerca a los dos años llena de amor por parte de su madre. A pesar de haber mostrado su rostro en ocasiones anteriores, Cazzu continúa protegiendo su privacidad en redes sociales, por lo que la muestra de espaldas o solo a través de sus manitas.

Luz Meraz
Redactora
