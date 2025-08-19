Suscríbete
Famosos

Julio César Chávez Jr. es entregado por EEUU y recluido en penal de máxima seguridad en México

¿Qué ha dicho su papá?

August 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
jc-chavez-jr-.jpg

Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y entregado a México. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó una orden de aprehensión en su contra, tras su arresto.

El hijo de Julio César Chávez fue recluido en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, la madrugada de este martes.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras cirugía contra el cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

El joven estaba prófugo desde marzo de 2023, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra. El 2 de julio de 2025, fue detenido en Studio City, California, al ser señalado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU como un inmigrante ilegal; lo nombraron una amenaza para la seguridad pública.

En México, la Fiscalía General de la República lo buscaba por presuntos nexos con la delincuencia organizada y tráfico de armas.

Autoridades de Estados Unidos lo señalan de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué había dicho Julio César Chávez?

Cuando fue detenido en EEUU, mediante un comunicado, el campeón mexicano mostró su apoyo:

“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos”.

“Creemos firmemente que el camino adecuado es permitir que las autoridades competentes lleven a cabo su labor sin presiones externas ni especulaciones”, decía el texto familiar.

Apenas este fin de semana, Julio César Chávez se encontró con la prensa mexicana, e insistió:

“Confiamos en las autoridades, que hagan bien su trabajo. Mi hijo es inocente de lo que se le acusa, pero hay que dejárselo a las autoridades. Estamos tranquilos porque no hay nada”.

Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Drake-Bell-Esposa.png
Famosos
Drake Bell se divorcia y estrena novia mexicana
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
Barbara de regil-Alana Flores.png
Famosos
Bárbara de Regil reta a Alana Flores tras su triunfo contra Gala Montes en Supernova Strikers
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
mariana-botas--llora-.jpg
Famosos
Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Emiliano-Aguilar.png
Famosos
¿Emiliano Aguilar lanza indirecta a su cuñado, Christian Nodal?: "¿Qué es poner el cuerno?”, cuestiona
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
Kalimba.png
Famosos
Kalimba habla de su bipolaridad y epilepsia: “Necesito desconectar del personaje”
El cantante y exintegrante de OV7 se sinceró sobre sus condiciones de salud mental y el costo emocional de ser una figura pública.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
lacassa-famosos-votos.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México registró RÉCORD de votos en la gala de eliminación donde se fue Ninel Conde
El fenómeno sigue vigente.
August 18, 2025
 · 
TVyNovelas
ariela-langosta-luto.jpg
Viral
Encuentran muerta a influencer Ariela La Langosta en un coche; ¿Qué le pasó?
Descanse en paz.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Residente-Zocalo-ok.png
Famosos
Concierto gratis de Residente en el Zócalo de la CDMX: Fecha y horario
Residente se presentará gratis en el escenario del Zócalo este 6 de septiembre.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz