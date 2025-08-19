Julio César Chávez Jr. es entregado por EEUU y recluido en penal de máxima seguridad en México

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y entregado a México. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó una orden de aprehensión en su contra, tras su arresto.

El hijo de Julio César Chávez fue recluido en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, la madrugada de este martes.

El joven estaba prófugo desde marzo de 2023, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra. El 2 de julio de 2025, fue detenido en Studio City, California, al ser señalado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU como un inmigrante ilegal; lo nombraron una amenaza para la seguridad pública.

En México, la Fiscalía General de la República lo buscaba por presuntos nexos con la delincuencia organizada y tráfico de armas.

Autoridades de Estados Unidos lo señalan de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué había dicho Julio César Chávez?

Cuando fue detenido en EEUU, mediante un comunicado, el campeón mexicano mostró su apoyo:

“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos”.

“Creemos firmemente que el camino adecuado es permitir que las autoridades competentes lleven a cabo su labor sin presiones externas ni especulaciones”, decía el texto familiar.

Apenas este fin de semana, Julio César Chávez se encontró con la prensa mexicana, e insistió: