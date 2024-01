Taxista de aplicación da su versión sobre el pleito que tuvo con Adriana Fonseca

Adriana Fonseca tuvo que hacer un en vivo porque “sintió miedo de que algo le pasara”

Luego de que Adriana Fonseca rompiera en llanto durante un live donde acusó a un chofer de aplicación de haberla agredido verbalmente, ahora es el taxista que da su versión de los hechos.

La actriz viajaba con su mascota y traía varias cosas, pero al ver que el taxista iba demasiado rápido, le pidió que bajara la velocidad y la bajara de la unidad, pero como transitaban sobre el segundo piso del Periférico, a la altura de Viaducto, ya no fue posible.

“No sé qué hacer, maneja espantoso, casi choca. Amigos, no sé qué hacer. Acabo de colgar con ustedes y vengo con un señor que está loco. Estoy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante y ya casi chocando. Cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar, trae el carro asqueroso con vasos, viene gritando, dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca”.

Gerardo Deveze, conductor de la unidad, dio la cara en redes para contar su versión.

“Tengo un video donde ella se baja del coche en la calle de amores paralelos a viaducto 10 minutos antes de su destino final y al bajarse ella me mentó la madr. y golpea el coche. A pesar de su actitud, le quiero pedir una disculpa a Adriana Fonseca”.

“Por favor, pido que a mi familia y a mi persona no se le acose diciendo falsedades como que se le amenazó a Adriana Fonseca porque en el video se ve que no se le amenaza en ningún momento y no me interesa, soy una persona de paz. Ella piso mis interiores y se enojo. Paz. Adriana Fonseca, no digas mentiras, hay video”.

¡Este es el video que grabó el chofer abordo de su unidad!

