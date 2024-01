Esta es la última foto de Christian Oliver antes de morir con sus hijas en trágico accidente aéreo

Después de 14 días de la terrible tragedia aérea donde murió Christian Oliver con sus dos hijas, Marita y Annik, de 10 y 12 años, respectivamente, dan a conocer la última foto del actor antes de perder la vida a los 51 años cuando se desplomó en el mar del Caribe la avioneta donde viajaban.

Fue en la cuenta de Instagram de Christian Oliver que Konstantin Richter, supuesto amigo del actor alemán de producciones como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Saved by the Bell: The New Class’ (‘Salvados por la campana’), ‘The Baby-Sitters Club’, ‘Indiana Jones y el llamado del destino’, publicó la imagen donde se ve a Christian pescando y con el siguiente mensaje describiendo los últimos momentos con vida de Oliver antes de subirse a la avioneta que le arrebató la vida con sus hijas.

“El 4 de enero, tres de las personas más queridas en mi vida fallecieron durante un accidente de avión en Bequia. Ese fatídico día Christian llevó a sus 2 hijas Madita y Annik a pescar por la mañana, antes de ir al aeropuerto. Después de unas mágicas vacaciones de una semana con amigos, Christian descubrió que su vuelo original había sido cancelado. Un encuentro casual en una tienda de buceo con un piloto significaba que esto no tenía importancia. Estaba emocionado de volver a casa para terminar una película y celebrar un año nuevo tardío con el resto de su familia”.

“Christian nos dejó en su mejor momento, salió del escenario más fuerte de lo que nunca ha sido. No tengo palabras para describir la insondable pérdida de sus hermosas, amables y curiosas chicas. Sólo sé que están y estuvieron con su papá, quien sin duda les aseguró que todos estarán bien hasta el final. Están y siempre estarán juntos”.

“Están dejando atrás a su madre Jessica Klepser (la mujer más fuerte que jamás conocerás), los padres de Christian, Ursel y Gerhard, su hermana Sanni, su novia Taylor y muchos muchos más. Sé que Christian querría que nos aseguráramos que están bien, y eso es lo que haremos. Nadie reunió a la gente mejor que los cristianos, y daremos un círculo alrededor de sus seres queridos para honrar eso”.

“Finalmente llevamos sus cuerpos a casa y nos despedimos ayer en una pequeña ceremonia en LA, incluyendo sólo a familiares inmediatos y amigos más cercanos. Habrá una celebración de la vida más adelante, según los deseos de Jessica y sus padres”.

“Esta es la última foto tomada de Christian, tomada unas horas antes de su último despegue. QEPD hermano, nosotros nos encargaremos desde aquí”.

