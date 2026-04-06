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¿Fue por pedir 300 mil pesos? Poncho de Nigris arruinó la entrada de su mamá doña Lety a LCDF

La productora Rosa María Noguerón contó los detalles de por qué ya no fue posible negociar la entrada de la abuelita de Aldo

Abril 06, 2026 • 
Alejandro Flores
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Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, no estará en LCDF

ViX

La familia De Nigris tiene una relación estrecha con La Casa de los Famosos y se esperaba que en la edición 2026 sucediera la entrada de doña Lety, la matriarca, abuelita de Aldo y mamá de Poncho.

“Pero Poncho habló muy pronto”, explicó la productora de este reality show, Rosa María Noguerón.
En un video compartido por la propia doña Lety, la productora explica en una entrevista con varios medios que la declaración de Poncho De Nigris de que le habían llamado para que su mamá entrara a la casa arruinó cualquier posibilidad.

“Recibí una llamada de Benítez que me dijo que quieren a mi mamá pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no. “Mi mamá vale más por el back (historia) que trae de su hijo (es decir, él) y su nieto (es decir, Aldo)... para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, ¡pues no!”.

Poncho, quien también fue quien impulsó a Aldo de Nigris el año pasado, dijo entonces que tenía clara cuál es la cifra mágica para que doña Lety entre a LCDF.

"¡Por 100 mil pesos no van a maltratar a mi mamá! Si quieren a mi mamá en La Casa de los Famosos, mínimo por 300 mil”.

Esa declaración la hizo en la segunda semana de febrero de este año.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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La explicación de Rosa María Noguerón

El reality show acostumbra soltar pistas sobre sus habitantes de cada temporada hasta mayo, cuando ya tiene la mayoría de ellos firmados por contrato.
Noguerón explicó:

“Para nosotros es muy importante que cada uno de los habitantes tenga este elemento de sorpresa para el público”.

@leticia_dgn

♬ sonido original - Doña Lety ❤️

La productora explicó entonces que por esa razón no hubo negociación posible

“Fue muy apresurado que Poncho diera las declaraciones que dio. Por lo pronto doña Alegría quizá no está en esta temporada pero yo la aprecio muchísimo”.

Leticia Guajardo Doña Lety De Nigris La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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