Frida Sofía reaparece y envía FUERTE MENSAJE a los problemas de salud que enfrenta su mamá, Alejandra Guzmán

“Qué les hizo pensar que podían entrar a mi vida, hacer un desmadre y salir intactos”.

De nueva cuenta la salud de Alejandra Guzmán causó preocupación entre sus seguidores, esto luego de que don Enrique revelara que su hija sufrió de nuevo una caída que le provocó un golpe en la cadera y un malestar en un nervio.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante.

Y añadió que el incidente no requirió hospitalización, por lo que Alejandra ya se encuentra recuperándose.

“Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó.

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Esa zona del cuerpo en ‘La Guzmán’ es totalmente sensible, pues desde hace años le colocaron dos prótesis de titanio debido al desgaste en sus articulaciones; sin embargo no es la primera vez que le ocurre algo similar.

“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, finalizó.

Reacciona Frida Sofía

A unas horas de la revelación de don Enrique, la hija de Alejandra habría reaccionado con algunas publicaciones en su cuenta de Instagram. Las historias de Frida Sofía se volvieron tendencia y generaron especulaciones sobre si son una indirecta a los problemas de salud que enfrenta ‘La Guzmán’.

En un video breve, la hija de Alejandra compartió una reflexión que no pasó desapercibida.

“Qué les hizo pensar que podían entrar a mi vida, hacer un desmadre y salir intactos. Algo siempre pasa, sin que yo tenga que mover un dedo”, escribió.

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¿Desde cuándo están distanciadas Frida Sofía y Alejandra?

Hace varios años, Frida denunció que sufrió abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, y desde entonces la cantante y su hija se distanciaron, pues la intérprete de ‘Reina de Corazones’ habría tomado partido por su padre.

Sin embargo, en noviembre pasado, tras la muerte de la ‘última diva de la época de Oro del Cine Mexicano’, doña Silvia Pinal, Alejandra compartió que había retomado la comunicación con su hija, sin que se hicieran públicos los detalles.