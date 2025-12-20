Frida Sofía tiene una canción favorita de su mamá Alejandra Guzmán y la canta a pesar de su distanciamiento

Frida Sofía siempre ha imitado a su mamá Alejandra Guzmán.

Existe incluso un vídeo que es viral en el que ella aparece, siendo todavía una niña, canta como ella.

A pesar de que están distanciadas desde hace seis años, Frida nunca ha dejado de mencionar que Alejandra es “una gran cantante”.

En varias ocasiones ha interpretado “La plaga”, el tema emblemática de la primera etapa de la carrera de La Guzmán. Con una voz rasposa que es casi idéntica a la de su madre, Frida Sofia muestra que heredó el talento de los Guzmán para el canto.

El distanciamiento de La Guzmán y su hija

Frida Sofía y Alejandra Guzmán arreciaron sus acusaciones mutuas desde 2019. Después de que la modelo acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña, Alejandra decidió respaldar a su padre e incluso llegó a hablar públicamente de un trastorno mental que supuestamente sufre Frida Sofía.

La acusación de la cantante fue una insinuación de que los señalamientos en contra de Enrique Guzmán no era reales.

Frida Sofía negó padecer Trastorno de la Personalidad Límite, y algunos especialistas apoyaron su versión al documentar que ese padecimiento no se pude diagnosticar durante la adolescencia, como lo había señalado su madre.

La canción favorita de Frida Sofía

El distanciamiento se ha hecho evidente también en estas fechas decembrinas en las que Frida Sofía publicó un video en el que aparece una muñeca de ella junto con la figura de plástico de su perro.

En este contexto, se ha hecho viral un video de una entrevista con el canal Estrella TV en abril de este 2025, en el que la modelo revela su canción favorita de Alejandra Guzmán.

“Es que mi mamá es una artista tremenda pero la que más me encanta es la de “Ven"".

“Ven” es una canción de letra atrevida y con metáforas sobre el erotismo de pareja y que fue utilizada durante muchos años como apertura de los conciertos de La Guzmán-