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El día que Alejandra Guzmán plantó a César Costa en su programa de tv; todo quedó registrado en TVyNovelas

Rescatamos la historia de aquel desaire ocurrido en 1998, cuando La Guzmán vivía momentos dramáticos en su vida personal

Marzo 22, 2026 • 
Alejandro Flores
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Alejandra Guzmán, en los 90

Instagram / Hemeroteca TVyNovelas

“Al fin de semana” fue un emblemático programa de finales de los años 90 que fue conducido por César Costa, quien en esa época era el conductor más importante de Televisa.

Junto con Rebecca De Alba había sido el conductor titular del matutino del canal 2 y la gente lo recordaba también por su interpretación en la serie de comedia “Papá soltero”.
Sin embargo, para Alejandra Guzmán la figura de César Costa no era del todo agradable. Así quedó consignado en las páginas de TVyNovelas en 1998, cuando ocurrió un drama televisivo.

“Alejandra Guzmán suspendió su presentación en el programa Al fin de semana y su disquera argumentó que no había acudido porque César Costa le cae mal”, se puede leer en las páginas de nuestra revista en ese año.

¿Cómo fue paso a paso el desplante de Alejandra a César Costa?

Se narra que a las dos de la tarde del 22 de agosto Alejandra tenía llamado para realizar la emisión dominical pero la gente de su disquera (Mari López, gerente de televisión de BMG, y Pedro Baeza gerente de marketing) andaban de un lado para otro con celulares en mano porque su artista no llegaba.
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Después de unos minutos, le dijeron a la coordinadora artística del programa Vicky Dorantes que Alejandra tenía calentura y estaba enferma de la garganta pero César ya la había anunciado y todo estaba listo para recibirla.

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Poco después, la gente de la disquera aseguró que Alejandra llegaría a las 5 de la tarde a grabar el musical por lo que el foro seguía parado, la gente impaciente y el productor Guillermo del Bosque furioso.
Más tarde, Mary López confesó que definitivamente la Guzmán no iba a asistir al programa e inició una acalorada discusión con el productor y los coordinadores artísticos del programa, argumentando que la cantante estaba muy enferma, que no podía asistir y que lo sentía.
Al final, aceptaron que la verdad de todo esto es que a Alejandra “le cae mal César Costa y nunca ha tenido química con él”.

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La historia en TVyNovelas

Hemeroteca TVyNovelas

Memo del Bosque le respondió que cómo era posible eso, si tenían apartada la fecha desde dos semanas atrás en ese entonces no le caía mal.
Posteriormente se dijo que Ale tenía algunos malos entendidos con Televisa y por ello prefirió no hacer programas de televisión y más tarde aseguraron que realmente está enferma y que ni siquiera ese día se presentaría en su obra de teatro.
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Por la noche de ese mismo día, según se puede leer en nuestra revista, Ale hizo las dos funciones de su obra de teatro (Gypsy) y “cantó mejor que nunca y el público estuvo muy emocionado”.

Alejandra Guzmán César Costa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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