Francesca Guillén estuvo retirada 7 años de la actuación; ahora vuelve y revela a qué se dedicó ese tiempo

“Me habían dejado de brillar los ojitos”, dice Francesca Guillén al explicar sus razones por las que decidió retirarse de la actuación desde 2019.

Desde niña parecía que el destino de Francesca eran los escenarios: hija de los acores Bárbara Guillén y Alejandro Camacho, comenzó a participar en programa de televisión desde los cinco años, cuando estuvo en “Juguemos a cantar”.

Tuvo durante su adolescencia y juventud una etapa de auge y éxito con actuaciones en telenovelas como Rebelde, Confidente de secundaria, Agujetas de color de rosa.

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Al mismo tiempo comenzó una prolífica carrera en teatro, donde obtuvo su mayor prestigio como actriz.

Pero en 2019 anunció una pausa en su carrera. ¿Por qué? Ella lo explica en una entrevista con el canal de Matilde Obregón en Youtube.

“Se me caía el corazón de tristeza y uno acaba sintiendo que uno no es talentoso, que el trabajo de uno es irrelevante”.

Francesca cuenta que incluso atravesó por una crisis económica porque de pronto “el trabajo del actor no siempre es bien remunerado”.

“No me sentía validada ni apreciada y entonces se vuelve muy agotador estar en un lugar donde no eres requerido”.

¿A qué se dedicó Francesca Guillén mientras estuvo en el retiro?

La actriz cuenta que en la búsqueda de nuevos caminos se encontró con un gusto compartido con su madre: el diseño y el interiorismo.

“Entre a estudiar arquitectura porque descubrí que es un tema que me apasiona muchísimo; también porque quiero hacer un proyecto ecológico y eso me llevó a estudiar arquitectura... y sigo estudiando de hecho”.

Alejada de los escenarios durante estos siete años, Francesca se dedicó entonces al trabajo de oficina como parte del equipo de la ANDA, el sindicato de actores.

Ahí descubrió una especie de vocación por ayudar a sus compañeros actores y de servirles en la solución de sus problemas.

“Pero al mismo tiempo estudiaba arquitectura y en ese proceso también me empecé a consumir de otra manera. Porque todas las decisiones de uno toma en la vida traen su consecuencia. Y hay que asumirlas. Entonces también empecé a volverme una pasita, a tener deterioro. Y dije: eso significa que esta ruta en especial tampoco es mi ruta; esta dinámica de la oficina... tampoco está ahí mi corazón”.

El regreso al teatro de Francesca Guillén

Francesca tuvo entonces un reencuentro con la actuación a través del teatro y volvió a sentir la pasión por el escenario.

Actualmente participa en la obra de teatro “Mujeres soñaron caballos”, en la Teatrería de la Ciudad de México y parece que otra vez ha encontrado su camino.