Cynthia Klitbo ya no puede más con Flor Vigna: “Es una hu3v... que no limpia nada”

Cynthia Klitbo aprovechó la cámara del baño para hablar de la poca responsabilidad que tiene Flor Vigna en La Casa de los Famosos México, calificándola de sucia y floja.

Primero comenzó hablando en general, pero luego lanzó el dardo directo: “Me da mucho asco, si vieran cómo tienen la cocina. Si fueran mis hijos no serían así... Pero no los eduqué; y van por los rincones llorando, pero hay unos que no son capaces. Hablo de Florecita del campo, que agarra tres tuppers buscando qué comer y se salió”.

“Es todo lo que hace en todo el día. No es que sea yo una mala persona, es que a mí la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona, ¡no me imagino a qué le huele la cola!”.

“La ves con los pies en la mesa, no puedo con ella... Y va de uno, en otro, ‘es que yo como soy extranjera’... Pero no colabora, no limpia nada”.

“Es muy desesperante. En la puerta del confesionario hay tres pares de calcetines y un brasier que llevan cuatro días”, fueron parte de las quejas.

Con Mariana Ochoa coincide en opinión sobre Flor Vigna

En el vestidor, Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa compartieron situaciones que han vivido con Flor Vigna, y ambas coinciden en que no limpia nada de La Casa.

“No me parece que tiene una buena cuna de educación, y no estoy hablando de dinero. A esa gente, no...”, compartió Klitbo.

En tanto, Flor Vigna se siente usada por Arantza y Ese Pérez

A la cámara, mientras se ejercitaba, Flor Vigna compartió que intenta aprender de las situaciones que ha vivido en La Casa, como “no tomarse todo personal”.

“Todos estamos jugando para las cámaras. Tengo que ser un poco autocrítica, entender más que es un juego, pero no sé si quiero que el juego me transforme, no me va la traición, y todas esas cosas”.

Flor dijo que se sintió dolida por Arantza. “Siento que cuando me pasaron cosas, no me pudo ayudar”, dijo sobre el apoyo que ella dio a su compañera, pero no sintió en reciprocidad.