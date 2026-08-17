Arantza Ruiz ya salió de La Casa de los Famosos pero nunca perdonará a Flor Vigna

Arantza Ruiz descubrió dentro de La Casa de los Famosos una faceta de su personalidad.

La actriz fue la segunda eliminada del reality show (luego de que Mariana Ochoa fue eliminada y reingresada mientras que Ximena Herrera fue eliminada definitivamente) y no pudo sino llorar cuando vio por primera vez en pantalla a los amigos que dejó dentro de la Casa.

Arantza asegura que estaba a punto de echar a andar una estrategia para ganar el reality junto con su grupo de amigos pero lamentablemente el público decidió eliminarla.

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¿Qué dijo Arantza Ruiz de Flor Vigna?

Durante la post gala, la conductora Wendy Guevara le preguntó si estaría dispuesta a perdonar a Flor Vigna y retomar la amistad que tuvieron la primera semana.

La respuesta fue contundente: No.

Ruiz dice que tiene como regla de vida siempre mantenerse lejos de las personas quieren hacerla responsables de sus propias batallas, y que eso fue exactamente lo que pasó con Flor.

Arantza sobre Flor: Si a mi no me parece correcto lo que estás haciendo, no te voy a dar la razón

JAJAJA TENÍA MUY LEÍDA A LA MUSTIA DE VICTIFLOR 🫠 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/LJKxH3aCvK — David Arellano (@DavidHernare) August 17, 2026

La influencer argentina tuvo una segunda semana complicado por los constantes enfrentamientos y peleas con Cynthia Klitbo, lo que provocó también que se aislara del resto de los habitantes. En esos momentos, se acercó con Arantza en busca de apoyo.