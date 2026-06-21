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Filtran video de la chef de “Venga la Alegría” en la clínica donde murió: “Llegó por su propio pie”

Las imágenes podrían interpretarse como una contradicción del informe médico. La Policía de Investigación inspecciona la clínica

Junio 20, 2026 • 
Alejandro Flores
chef sandra azteca.jpg

La chef Sandra

Instagram y captura HCH

El misterio se ha convertido en sospechas: ¿de qué murió la chef Sandra Díaz?

La cocinera de “Venga la Alegría” en TV Azteca Honduras no parecía tener alguna enfermedad grave por lo que su repentina muerte despertó la desconfianza de su marido, Juan Fernando Lobo.
Como informamos en TVyNovelas, Lobo contó que la chef fue trasladada a un centro de asistencia privada la tarde del 10 de junio tras expresar que se sentía mal. En el hospital, la conductora recibió atención y el médico encargado de revisarla le habría aplicado una inyección en la parte de la nuca, antes de indicar que sintió una “electricidad” en el cuerpo.
Posteriormente, Sandra colapsó y “los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”.
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La chef ya no se recuperó y murió a pesar de que fue trasladada a otro hospital, a donde habría llegado ya sin signos vitales.

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El polémico video de la chef de Venga la alegría

El medio de comunicación hondureño HCHTV publicó este fin de semana un video de la cámara de seguridad de la clínica a donde llegó Sandra Díaz.
Las imágenes la muestran desde su llegada y evidencian que no presenta mayores complicaciones para moverse; incluso se ve a Sandra recostarse en una cama y levantarse sin dificultad.
Esto pondría en duda el informe clínico del hospital, donde se asegura que la chef habría llegado con graves dificultades para respirar.

El medio hondureño también divulgó una entrevista con el médico que la atendió, quien negó que fuera un cirujano plástico, que es una de las versiones sobre la muerte de la chef, que habría acudido por una arreglo estético a la clínica.

“No soy médico estético, no hice ningún procedimiento estético, ella llego buscando atención médica de medicina general, en la cual se dio y pues en la autopsia se va a saber lo que realmente es”, dijo el médico.

La investigación la realiza la Policía de Investigación de Honduras, y la diligencia más reciente fue una inspección de la clínica, en la cual supuestamente habrían recuperado objetos personales de la chef Sandra Díaz.

Mientras tanto, la familia publicó un comunicado en el que pide al público que cesen las especulaciones en torno a la muerte de la chef.

Venga la Alegría
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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