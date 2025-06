¡Un amor de película... de terror! Fue a un concierto, besó a un chico y descubrió su peor pesadilla

Una historia que parecía sacada de una comedia romántica terminó con un giro inesperado y digno de una trama de suspenso o un melodrama de amargo final. Todo ocurrió durante un concierto de Airbag en el estadio Monumental en Argentina, donde una joven creyó haber vivido un momento mágico al conocer a un chico entre la multitud. Sin embargo, lo que empezó como un fugaz romance de festival, se convirtió en uno de los virales más comentados del fin de semana.

¿Cómo comenzó el inesperado encuentro entre la joven y el desconocido?

La protagonista de esta historia es una usuaria de X (antes Twitter) identificada como @miiliescurra, quien compartió una anécdota que rápidamente captó la atención de miles de personas. Según relató, durante el recital de Airbag fue levantada en hombros por un joven justo en el momento en que sonaba una de las canciones más emotivas del show, Colombiana.

“Este chico me subió en Colombiana, chapamos y después me cuidó lo que quedaba de concierto, un ángel, la verdad. Ninguno tenía batería y una chica nos sacó esta foto”, escribió, al acompañar su publicación con una imagen que inmortalizaba el momento. En la fotografía se los ve sonriendo, lo que generó una ola de comentarios románticos y alentadores por parte de los usuarios que seguían la historia.

¿Qué pasó después del concierto que cambió todo?

Apenas unas horas después de que el tuit comenzara a viralizarse, la ilusión se desmoronó. Una usuaria identificada como Olivia respondió públicamente afirmando que el joven en cuestión era su novio. La protagonista, completamente sorprendida, hizo una nueva publicación revelando la verdad detrás del encuentro:

“Hago una actualización: SÍ TIENE NOVIA, yo no sabía, obvio. En fin, todos iguales”, escribió. Más tarde agregó otra frase que reflejaba su desconcierto: “No lo puedo creer”.

Lo que parecía una anécdota romántica terminó por convertirse en una historia cargada de decepción, que dejó a cientos de usuarios enganchados con el inesperado giro de los acontecimientos.

La protagonista de esta historia compartió el inicio y final de la misma X (TWITTER)

¿Quién es el joven involucrado y qué dijo al respecto?

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y el joven protagonista decidió romper el silencio. Se trata de Bautista, quien compartió un comunicado en el que ofreció su versión de los hechos para aclarar que no fue una infidelidad y que la relación con su supuesta novia había terminado meses antes.

“Hola, soy Bauti (o más conocido como el infiel del recital de Airbag) y quiero contarles cómo son realmente las cosas”, comenzó su publicación.

Luego explicó: “El tuit que subió Mila es real, fue un momento hermoso y espontáneo. Chapamos, compartimos el recital y nos cuidamos mutuamente. Punto”.

En cuanto a su vínculo con Olivia, agregó: “Con mi ex cortamos en diciembre de 2024. Sí, fue una relación corta (un año) y seguimos teniendo contacto porque jugamos en el mismo club de hockey, pero no somos más novios”.

Bautista se mostró molesto por la exposición mediática que recibió tras la viralización del caso y señaló que no entiende por qué se lo está atacando: “No entiendo por qué hay que salir a aclarar esto, pero bueno, están diciendo cosas que no son y por sobre todo, dejándome como un mal pibe, el cual no soy”.

El joven involucrado en la historia dio su versión de los hechos X (TWITTER)

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

La historia generó todo tipo de comentarios: desde quienes se rieron del abrupto cambio de tono en la historia, hasta quienes ofrecieron palabras de apoyo a la joven afectada. Para muchos, se trató de una muestra más de lo inesperado que puede ser compartir detalles personales en redes sociales, donde la verdad puede salir a la luz en cuestión de minutos.

Algunos usuarios se lo tomaron con humor, al destacar lo irónico del giro: de una noche de ensueño a una decepción amorosa viral. Otros pidieron más responsabilidad al momento de publicar historias personales sin conocer todos los detalles.

Más allá del escándalo y la viralización, la historia dejó una lección sobre lo efímero de las conexiones en eventos masivos y lo impredecible del comportamiento en redes sociales. Lo que comenzó como una escena de película terminó pareciendo más bien un guion de una película de terror emocional.

La protagonista, por su parte, no ha vuelto a publicar sobre el tema aunque terminó por hacer su cuenta privada, aun así su experiencia ya forma parte de uno de los relatos virales más comentados del fin de semana.