Le llueven duras críticas a Carlos Rivera por su forma de bailar y de vestir

El reconocido cantante mexicano, Carlos Rivera, se enfrentó a una serie de críticas y burlas en las redes sociales luego de que se viralizara un video donde aparece bailando en uno de sus más recientes conciertos.

A pesar de su indiscutible éxito en plataformas digitales y la venta de entradas agotadas tanto en México como en el extranjero, Rivera no es inmune a las opiniones negativas sobre su personalidad y desempeño artístico.

Así fueron las críticas que recibió Carlos Rivera

Los comentarios hacia Rivera, principalmente, se enfocaban en su forma de bailar, donde unos internautas señalaban que quería copiar el estilo a Chayanne y otros mencionaban que le urgía contratar a un coreógrafo para que lo enseñara a moverse.

Carlos Rivera recibió críticas de los usuarios de las redes, quienes afirmaban que el cantante necesitaba un coreógrafo. (X/TuTiaSandra)

Asimismo, las críticas no terminaron ahí, pues las prendas que utilizó el cantante durante su show se convirtieron en objeto de burlas. Los usuarios de las redes comentaban que su playera transparente y sus pantalones ajustados era un atuendo que se parecía al de su esposa Cynthia Rodríguez.

“Tanto se critica .. se ha dicho q la ropa no tiene género y porq si a Harry Styles se le aplaude porque a él no por usar una prenda según femenina”, “Cynthia: ‘amor no alcancé a lavar la ropa llévate una playera mía la que te guste’, Carlos: ‘ya que”, son algunos de los comentarios.

Carlos Rivera responde a las críticas de su baile

El cantante, no se quedó callado y utilizó su cuenta de Instagram para contestar a las personas que lo estaban criticando. A través de historias de la red social de Meta, el artista lanzó mensajes contra sus detractores, instándolos a que “vayan a comprarse una vida” y haciendo hincapié en que prefiere enfocarse en la alegría y el positivismo.

Como artista consolidado y en constante crecimiento, Carlos Rivera continúa cautivando a su audiencia con su talento y dedicación, dejando claro que su éxito no se ve afectado por las críticas.