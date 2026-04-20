¿Qué Jean Duverger RECHAZÓ BAILAR con Madonna? Destapan la historia real

“Me regreso a México, entro a ’Timbiriche’ y ya estoy como a punto de estrenar con ’Timbiriche’ y me hablan de Los Ángeles…”.

El conductor de televisión, Jean Duverger, vivió en su carrera como bailarín uno de los episodios más comentados en su carrera y que tiene relación con un supuesto rechazo que hizo a Madonna.

En una charla reciente con José Eduardo Derbez para su podcast ‘Mixologando’, Duverger aclaró qué pasó en realidad, esto ante interpretaciones erróneas.

Jean detalló cómo fue realmente el proceso que lo relacionó con la artista estadounidense y su posterior ingreso a ‘Timbiriche’.

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El actual presentador de ‘Miembros al Aire’, relató cómo fue el momento en que su vida profesional se cruzó con la posibilidad de trabajar para Madonna y, al mismo tiempo, la invitación para ingresar a la banda ‘Timbiriche’.

Según su relato, Jean afirma que nunca existió una negativa formal a ‘La Reina del Pop’, sino que los procesos se intercalaron, y la decisión que tomó estuvo marcada por el contexto de su carrera y juventud.

“Yo estaba, en mis épocas de bailarín, trabajando en Estados Unidos en una compañía de danza y hacíamos giras, cuestiones así de danza. De repente ahí te grababan, tenías un representante, allá todo el mundo tiene representante, pero de bailarines. Y entonces mandan mi video a una audición para uno de los shows de Madonna”.

Duverger explicó que la oportunidad con Madonna nunca fue una oferta definitiva, sino un avance en el proceso de selección.

“Me regreso a México, entro a ’Timbiriche’ y ya estoy como a punto de estrenar con ’Timbiriche’ y me hablan de Los Ángeles y me dicen: ‘Te quedaste en un callback para el próximo show de Madonna’”.

Al ser cuestionado sobre la decisión de no acudir a la llamada, Jean reprendió con humor que abandonó la oportunidad “por estúpido… porque si no, no estaría aquí sentado contigo”, dijo.

Añadió que en ese momento era muy joven, sólo tenía 18 años, y se encontraba ya inmerso en su nueva etapa. “Pues dije ‘ay, ya estoy en ‘Timbiriche’ y ahora acá, pues de cantante”.

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El conductor y exbailarín fue contundente al subrayar que nunca tuvo una oferta formal por parte de Madonna. “Sólo quiero aclarar que era callback, no me había quedado. Todavía tenía que ir a hacer otra audición”.

Cabe recordar que en su faceta como bailarín, Jean también participó en el videoclip de ‘Hombre al borde de un ataque’ de Yuri, quien ha sido considerada como ‘la Madonna mexicana’.