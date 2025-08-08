Exhiben a Karla Souza y Diego Klein burlándose de un actor en el teatro: "¡Es una maleducada!”

El show debe continuar es un monólogo que se presenta en el Foro Lucerna con Marcos Radosh. Su temporada comenzó en julio y termina el 27 de agosto y se presenta solamente los miércoles. A la función de esta semana acudieron los actores Karla Souza y Diego Klein, quienes fueron captados en un video que grabó un espectador.

En las imágenes se puede ver a Souza riendo y platicando en varios momentos: el video dura cerca de un minuto pero es evidente que tiene un par de cortes.

Estas actitudes de los actores fueron exhibidas en el programa del canal de Youtube “Las mamás presentan”, donde se condenó que Souza se estuviera burlando del monólogo y el actor.

Juntos y platicando, Diego Klein y Karla Souza Instagram

“Tú te das cuenta cuando alguien se está burlando porque las risas no coinciden con lo que sucede en el escenario”, comentó Janet,, una de las conductoras del programa.

Klein acaba de estrenar en ViX la segunda temporada de “Con esa misma mirada” protagonizada junto con Angélica Rivera mientras que Souza es la protagonista de “Voy a pasármelo mejor”, película española que se estrenó en julio este año.

“Tú como mujer del medio artístico cómo puedes hacer eso en una obra de teatro, si haces eso en Estados Unidos pues te corren del país”, comentó Janet.

¿Quién captó a Karla Souza y Diego Klein burlándose del monólogo de Marcos Radosh?

En realidad, Janet es el alter ego de Marcos Radosh... sí, el actor de El Show debe continuar. Es decir que fue él mismo el que se dio cuenta de que Karla y Diego no estaban poniendo atención a la obra y que por el contrario, se la pasaron hablando y generando un ruido que interrumpía el desarrollo del monólogo.