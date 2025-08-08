Suscríbete
Exhiben a Karla Souza y Diego Klein burlándose de un actor en el teatro: "¡Es una maleducada!”

Karla y Diego asistieron a la obra El show debe continuar y fueron captados en video

August 07, 2025 • 
Alejandro Flores
Karla souza diego klein.jpg

Asistieron a la obra “El show debe continuar”

Instagram

El show debe continuar es un monólogo que se presenta en el Foro Lucerna con Marcos Radosh. Su temporada comenzó en julio y termina el 27 de agosto y se presenta solamente los miércoles. A la función de esta semana acudieron los actores Karla Souza y Diego Klein, quienes fueron captados en un video que grabó un espectador.

En las imágenes se puede ver a Souza riendo y platicando en varios momentos: el video dura cerca de un minuto pero es evidente que tiene un par de cortes.

Estas actitudes de los actores fueron exhibidas en el programa del canal de Youtube “Las mamás presentan”, donde se condenó que Souza se estuviera burlando del monólogo y el actor.

Karla y Diego.jpg

Juntos y platicando, Diego Klein y Karla Souza

Instagram

“Tú te das cuenta cuando alguien se está burlando porque las risas no coinciden con lo que sucede en el escenario”, comentó Janet,, una de las conductoras del programa.

Klein acaba de estrenar en ViX la segunda temporada de “Con esa misma mirada” protagonizada junto con Angélica Rivera mientras que Souza es la protagonista de “Voy a pasármelo mejor”, película española que se estrenó en julio este año.

“Tú como mujer del medio artístico cómo puedes hacer eso en una obra de teatro, si haces eso en Estados Unidos pues te corren del país”, comentó Janet.

¿Quién captó a Karla Souza y Diego Klein burlándose del monólogo de Marcos Radosh?

En realidad, Janet es el alter ego de Marcos Radosh... sí, el actor de El Show debe continuar. Es decir que fue él mismo el que se dio cuenta de que Karla y Diego no estaban poniendo atención a la obra y que por el contrario, se la pasaron hablando y generando un ruido que interrumpía el desarrollo del monólogo.

“Tú como gente de teatro cómo puedes estar burlándote con Karla Souza ¡a mí se me caería la cara de vergüenza! Es una maleducada”, remató Marcos Radosh.

karla souza Diego Klein
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
