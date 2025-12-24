Suscríbete
Ladrón confiesa en un podcast que asaltó a Sabine Moussier y cuenta que hicieron algo terrible

El creador de contenido Osiel R Power se encontró de casualidad con la historia que la propia Sabine Moussier ha contado

Diciembre 23, 2025 
Alejandro Flores
sbaine moussier.jpg

Sabine Moussier narró ese asaltó en una entrevista de 2019 para Tlnovelas

Tlenovelas

El criminólogo y creador de contenido Osiel R Power se topó de casualidad con el asaltante que le robó el reloj a Sabine Moussier.

La propia actriz contó la historia de este robo que sucedió en 1998, cuando se preparaba para protagonizar un montaje de la obra Blanca Nieves.
“Claro que me acuerdo hasta del color del pants que era amarillo pollo, me iba a ir a broncear, estaba en Polanco, en la esquina de Gutenberg y Leibinitz”, le contó a Aurora Valle en una entrevista para Tlnovelas.
En el relato de Sabine, los asaltantes le dispararon dos veces, una de ellas le dio en el hombro derecho y la otra pasó mur cerca de sus piernas.

La confesión del ladrón

Ahora, Osiel R Power conoció la versión de unos de los asaltantes. Este creador de contenido es conocido por entrevistar a reos y ex presidiarios, así como investigar la vida dentro de los penales y en general todo lo que está alrededor del sistema de justicia mexicano.
Su entrevistado en el podcast de este fin de semana fue un ex reo que en un momento comenzó a contar el asalto a la actriz.

“Le robamos a Sabine Moussier , le robamos su Cartier”, contó.

En su relato, otro de los asaltantes disparó contra el auto de Sabine cuando ella se resistió al robo.

“Fue muy sonado ese asalto”, dice.

Él junto con sus compinches fueron detenidos uno a uno meses después del asalto. De hecho, cuenta que a él lo detuvieron por otro robo y estando dentro de la cárcel se descubrió que también había participado en el asalto a Sabine.

“Uno de mis valedores todavía está en el (reclusorio) Norte”.

Actualmente, el asaltante ya salió libre tras cumplir su sentencia.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001.
