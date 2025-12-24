Suscríbete
Famosos

Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández

La cantante llega a las fiestas decembrinas distanciada de su hija Melenie

Diciembre 24, 2025 • 
Alejandro Flores
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg

Cibad y Alicia, frente al árbol

Instagram

El noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández avanza contra viento y polémicas.

Recordemos que la principal detractora de este amor es la hija de la propia Alicia, Melenie, quien incluso decidió distanciarse de su madre al considerar que tuvo acciones que la perjudicaron.
“Yo le había dicho que no lo hiciera”, dijo Melenie respecto a la manera en que la cantante ha hecho pública su relación.
Sus problemas, lamentablemente, las han llevado a celebrar la Navidad distanciadas y cada una ha mostrado en sus cuentas de Instagram los preparativos para el festejo de la Noche Buena y el nacimiento de Jesús.
En el caso de Alicia, se publicó un video en su perfil de redes sociales en el que aparece con su novio Cibad Hernández frente a un árbol de Navidad enorme y dorado.

“Es tiempo de reconciliación”, dice Cibad Hernández, quien el blanco de muchas de las críticas por su noviazgo espontáneo con la cantante.

Navidad entre polémicas

Cibad era un fan de Villarreal y de acuerdo con su propio relato, se sintió conmovido cuando la vio en aquel concierto en Monterrey en el que hizo la señal de ayuda para mujeres en situación de violencia.
Alicia, desde ese momento, comenzó un proceso legal para separarse de Cruz Martínez pero también para denunciar que ha sido violentada.

La demanda ya tuvo una primera audiencia en la que Cruz negó los cargos pero fue vinculado a proceso por el juez.
TE RECOMENDAMOS LEER: Cruz ‘N’ se solidariza con Melenie Carmona y exhibe chat de Alicia Villarreal

El mensaje de amor de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal, en su parte del mensaje, dice: “En esta navidad queremos desearles salud, que haya armonía y paz en sus hogares”

La pareja completa el video con un brindis con chamapaña, escenas de Cibad tocando el teclado, ambos arreglando el árbol y al final haciendo ella su grito característica (¡Ajá!) y él diciendo “arre”.
El video está musicalizado por la canción José Feliciano “Feliz Navidad”.

Alicia Villarreal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
