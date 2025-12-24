Suscríbete
Famosos

Aislinn Derbez muestra imágenes del funeral de su madre

La actriz hizo un recuento de lo que vivió durante los últimos 30 días y proyectó cómo cerrará el año

Diciembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
aislinn derbez.jpg

Imágenes del retiro y el funeral

Instagram

No han sido fáciles los últimos 30 días para Aislinn Derbez.

La hija de Eugenio Derbez atravesó por momentos tan complejo como la muerte de su madre hasta situaciones espiritualmente conmovedoras como el retiro espiritual al que acudió precisamente luego del funeral.
“Este último mes fue como un año entero en 30 días… la graduación del 2025. En lo personal muchas cosas difíciles de digerir: la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muuuchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera”, escribió en su cuenta de Instagram.
La madre de Aislinn, Gabriela Michel murió el 24 de noviembre pasado, de manera repentina y sin que tuviera alguna enfermedad grave.
Como informamos en TVyNovelas, la protagonista ‘A la mala’ incluso tuvo que difundir un comunicado donde aclaró las causas del deceso de su madre y pidió llevar su duelo en privado.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Antes de la muerte de su madre, Aislinn Derbez habló con Camila Sodi sobre el duelo

Despide a su mamá

A un mes del suceso, y con la serenidad de quien ya lo ha asimilado, Aislinn compartió conmovedoras fotografías del interior de la sala funeraria donde fue velado el cuerpo de Gabriela Michel.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

En la primera de las fotografías se puede ver el ataúd de su madre, con una enorme cruz de madera en la parte de la cabecera. En primer plano está una cantora acompañada por un guitarrista. Se entiende que cantan o interpretan poesía musicalizada a juzgar por la serenidad de la cantante.

aislinn derbez funeral.jpg

El funeral de Gabriela Michel

Instagram

En otra imagen aparece Aislinn recibiendo las condolencias y abrazos de la familia. Su rostro muestra sosiego y aplomo.
También compartió fotos del retiro espiritual al que, explica en su mensaje, acudió tras la muerte de su madre ne busca de resignación y entendimiento del ciclo de la vida.

aislinn derbez funeral (1).jpg

El retiro que le ayuda a entender y resignarse

Instagram

“Y si algo tengo claro hoy es que el crecimiento, la belleza y el enorme potencial que vienen después del caos, no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña, la conexión con uno mismo y con lo divino y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida”, publicó Aislinn junto con las imágenes.

El retiro fue en La Magia del Caos, proyecto en el que la hija de Eugenio Derbez ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en el último lustro.

“Las experiencias difíciles e incómodas no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande”, escribió al final del texto.

Aislinn Derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
paul-stanley-familia-navidad-3.jpg
Famosos
Paul Stanley y Joely Bernat celebran 2 años de casados con su milagro de la Navidad: su hija Victoria
Diciembre 23, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
burrita burrona.jpg
Famosos
Momo Guzmán hace una petición a sus seguidores luego de decirle adiós a Burrita Burrona
Diciembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
dulce cenizas.jpg
Famosos
La última voluntad de Dulce no se ha cumplido: este es el calvario de sus cenizas
Diciembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
perrita rescatada.jpg
Famosos
Perrita abandonada en La Basílica vive ahora en Miami; así le cambió la vida en una semana
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
camion-aplastado.jpg
Viral
Niño baja para orinar a la orilla de la carretera y sus padres son aplastados por un camión
Un video viral muestra el impactante momento en el que un niño se salvó de morir pero perdió a sus padres.
Diciembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
muerte conductora.jpg
Famosos
Muere conductora de noticias; le deja un conmovedor mensaje a su hija de 6 años
En su cuenta de Instagram solía compartir reflexiones sobre su estado de salud, que se deterioraba desde 2023
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima Bosch (11).jpg
Famosos
¿Quién es la amiga que acompaña siempre a Fátima Bosch, desde Tailandia hasta el Museo de Antropología?
Fátima atraviesa otra “tormenta” por las críticas de Lupita Jones, quien la acusa de no respetar la investidura de Miss Universo
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
mar contreras.jpg
Telenovelas
Así luce Mar Contreras en “Hermanos Coraje”, donde será la villana y actuará con Dalílah Polanco
La produccción será de José Alberto Castro, quien adelanta que el personaje de Mar Contreras será “muy interesante”
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores