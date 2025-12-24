Aislinn Derbez muestra imágenes del funeral de su madre

No han sido fáciles los últimos 30 días para Aislinn Derbez.

La hija de Eugenio Derbez atravesó por momentos tan complejo como la muerte de su madre hasta situaciones espiritualmente conmovedoras como el retiro espiritual al que acudió precisamente luego del funeral.

“Este último mes fue como un año entero en 30 días… la graduación del 2025. En lo personal muchas cosas difíciles de digerir: la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muuuchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera”, escribió en su cuenta de Instagram.

La madre de Aislinn, Gabriela Michel murió el 24 de noviembre pasado, de manera repentina y sin que tuviera alguna enfermedad grave.

Como informamos en TVyNovelas, la protagonista ‘A la mala’ incluso tuvo que difundir un comunicado donde aclaró las causas del deceso de su madre y pidió llevar su duelo en privado.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Antes de la muerte de su madre, Aislinn Derbez habló con Camila Sodi sobre el duelo

Despide a su mamá

A un mes del suceso, y con la serenidad de quien ya lo ha asimilado, Aislinn compartió conmovedoras fotografías del interior de la sala funeraria donde fue velado el cuerpo de Gabriela Michel.

En la primera de las fotografías se puede ver el ataúd de su madre, con una enorme cruz de madera en la parte de la cabecera. En primer plano está una cantora acompañada por un guitarrista. Se entiende que cantan o interpretan poesía musicalizada a juzgar por la serenidad de la cantante.

El funeral de Gabriela Michel Instagram

En otra imagen aparece Aislinn recibiendo las condolencias y abrazos de la familia. Su rostro muestra sosiego y aplomo.

También compartió fotos del retiro espiritual al que, explica en su mensaje, acudió tras la muerte de su madre ne busca de resignación y entendimiento del ciclo de la vida.

El retiro que le ayuda a entender y resignarse Instagram

“Y si algo tengo claro hoy es que el crecimiento, la belleza y el enorme potencial que vienen después del caos, no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña, la conexión con uno mismo y con lo divino y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida”, publicó Aislinn junto con las imágenes.

El retiro fue en La Magia del Caos, proyecto en el que la hija de Eugenio Derbez ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en el último lustro.