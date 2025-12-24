Suscríbete
La Navidad de Mariazel combina su origen español con los recuerdos de su mamá

La integrante de ‘Me caigo de risa’ es originaria de Barcelona.

Diciembre 24, 2025 
Liliana Lejarazu
La Navidad es una época de reflexión que nos prepara para la llegada del Niño Jesús y, sin duda, es un momento de amor, unión familiar y esperanza, misma que ha hecho que muchos vivan un milagro de Navidad.

Para Mariazel, integrante de la familia disfuncional este fin de año ha sido muy bendecido, pues después de verla en la undécima temporada de Me caigo de risa, inició grabaciones de la telenovela Corazón de oro, además de que continúa como conductora los domingos en Más deporte y, justo después de terminar el programa dominical, nos vio en su casa para hablar de esta época agridulce para ella, pues el 6 de diciembre de 2012 su mamá falleció.

¿Qué es lo que más disfrutas de la Navidad?
Estar con la familia, cenar, convivir, los regalos, por lo general hacemos un intercambio navideño, me encanta ver la alegría en mis hijos, lo que provoca en ellos.

¿Qué significa para ti la Navidad?
Me parecen fechas hermosas que se convierten en un pretexto para estar con la familia, para decirle a nuestros seres queridos lo mucho que los queremos, para vernos, compartir. Más allá de recibir, dar se vuelve una gran satisfacción.

¿Qué añoras de las navidades de tu infancia?
Fui una niña muy feliz que tuve navidades muy bonitas, pero a la vez diciembre se llevó a mi mamá, fue un 6 de diciembre de hace 13 años, entonces por un lado son fechas muy alegres, pero cargan también con cierta nostalgia.

¿Cuál es el regalo que esperas?
Más que recibir me gusta mucho dar, me emociona mucho pensar en qué regalo le voy hacer a mis sobrinos, a mis hijos, a mi esposo; obviamente es bonito recibir un regalo, pero disfruto mucho pensar en qué le quiero dar a cada uno y ver sus caritas llenas de sorpresa.

¿Cuál es tu platillo favorito para estas fechas?
Hacemos una fusión entre México y Cataluña por mis raíces (ella nació en Barcelona) y un plato que no falta es la escudella i carn d’olla.

¿Tienes un milagro de Navidad?
Creo mucho en la magia de la Navidad, son fechas en las que todos los que se nos han adelantado los sientes más presentes que nunca, en sueños, por ejemplo mi hermana Les la que se ha encargado de mantener la receta de la familia, la escudella i carn d’olla, cuando murió mi mamá se llevó la receta con ella, y mi hermana Montse era la única que medio sabía, pero los primeros años no quedaba con el mismo sazón, y hace un par de años mi hermana estaba cocinando y cuando empezamos a saborear, en ese instante se me cayó una lágrima porque fue como si mamá hubiera cocinado, y ella nos dijo: “Sentí como que mamá me había dictado al oído que ir haciendo”.

Liliana Lejarazu
