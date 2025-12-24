Suscríbete
Natalia Lafourcade debuta como mamá y comparte tierna foto “recién parida”

La cantautora publicó un mensaje conmovedor en el que llamó a su bebé “mi niño precioso”

Diciembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
natalia lafourcade.jpg

Natalia Lafourcade publicó una galería de fotos de su proceso de convertirse en madre

Facebook

A punto de cumplir nueve meses y medio de gestación, nació el bebé de Natalia Lafourcade.

La artista se convirtió así, a sus 41 años, en madre por primera vez. El momento resultó tan inspirador que la cantautora escribió un texto poético con una linda metáfora que resume el momento que está viviendo.
“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores”.

Así fue el embarazo de Natalia Laourcade

Natalia Lafourcade anunció la noticia de su embarazo a través de redes sociales. La cantante publicó un carrusel de imágenes donde mostró su vientre, visiblemente abultado, mientras sostenía su pancita y posaba junto a su pareja, el músico y productor Juan Pablo López-Fonseca.

“Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y eso sí que no lo esperaba”, escribió Lafourcade en su mensaje, que rápidamente generó reacciones de alegría entre sus seguidores y amigos.

Además, la intérprete de “Hasta la raíz” expresó que consideraba la llegada de su bebé como un auténtico regalo de la vida, especialmente porque coincidió con su gira internacional “Cancioncera Tour”, en la que recorrió escenarios de México y Estados Unidos.

Las fotos de Natala Laourcade como mamá primeriza

Natalia, ya como mamá, publica ahora otra galería de fotos para mostrar sus primeras horas como madre, lo cual, describió en un mensaje conmovedor.

“Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”.

natalia lafourcade.png

La primera foto del bebé de Natalia

facebook

En la última de las fotos aparece Natalia con Juan Pablo, recostados en la cama junto a su bebé. Natalia lo amamanta y debajo de la imagen hay un texto que simula haber sido escrito por el bebé:

“Aquí mami recién parida, lo que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta”.

Natalia Lafourcade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
