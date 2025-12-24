Suscríbete
Wendy Guevara se queda sin fuerzas durante transmisión en vivo y a un mes de su cirugía de costillas

La influencer estaba en una transmisión en vivo cuando estuvo a punto de caerse

Diciembre 24, 2025 • 
Alejandro Flores
wendy guevara (2).jpg

Wendy Guevara dijo que era “normal”

Instagram

Ya se cumplió un mes desde que Wendy Guevara se sometió a lo que popularmente se conoce como “fracturar las costillas”.

En términos médicos se trata de una cirugía estética conocida con el nombre de remodelación costal y es utilizada, en el caso de Wendy Guevara, para estrechar la cintura y agregar grasa a los glúteos y a las piernas.
La influencer, desde los primeros días, se mostró emocionada por los futuros resultados de la cirugía, los cuales se comenzaron a notar justo ahora que se cumple un mes pero que terminarán de ser efectivos a los 3 meses.
En una de sus transmisiones por Youtube, Guevara se mostró de cuerpo completo y dijo con orgullo: sí me gusta cómo quedó.
TE RECOMENDAMOS: Así salió Wendy Guevara de su cirugía estética: ¿cuánto cuesta y cuántas costillas le fracturaron?

Las secuelas de la remodelacón costal en Wendy

Sin embargo, también ha sido evidente que ha pagado un precio emocional y físico. Durante las primeras semanas se sometió a dolorosos masajes para drenar residuos de grasa y sangre en su cuerpo.
Luego, como resultado de los análisis a los que se sometió para la cirugía, se le detecto hipertensión.

wendy guevaraoperacion.png

Mostró el resultado estético de la remodelación costal

Youtube

Finalmente, la influencer no puede estornudar. Es decir, debe evitarlo al máximo porque el fenómeno corporal que se produce es muy violento en las condiciones en las que está Wendy.

“En cada estornudo hay mucha energía acumulada. Los científicos calculan que, al estornudar, se expulsa aire de los pulmones a unos 150-160 km/h 1, 5. Además, los músculos pectorales, abdominales y faciales se contraen a la vez”, se explica en la página oficial de Bisolvón.

¿Qué le pasó Wendy Guevara?

Eso le pasó a Wendy durante una transmisión en vivo: estornudó.
Y se puso tan mal que asustó a la gente que estaba con ella en ese momento y a sus seguidores en Youtube y redes sociales.

“Agárrame de acá, siento que me voy a caer toda”, dijo Wendy, quien estaba sentadaen un banco y tuvo que agarrarse de un coche que estaba al lado.

De acuerdo con lo que le explicaron los médicos, esa reacción es “normal” en su cuerpo cada vez que estornuda.

“No había estornudado en un mes”, dice.

Lo que pasa en su caso es que el tórax se inflama generando el dolor intenso que la puso mal.

“Es por las cotsillas, siento como si no tuviera fuerzas”, dijo después de unos segundos angustiantes.

Horas más tarde, Wendy hizo otra transmisión en la que se le vio recuperada y preparando la cena de Noche Buena.

Wendy Guevara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
