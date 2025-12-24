Gala Montes rescata un perro que se perdió en la colonia donde graba “Corazón de oro”

“Justo hoy estaba pensando: ya me toca rescatar un perro”, dice Gala Montes mientras efectivamente carga un perro.

Gala Montes está actualmente en la grabación de Corazón de oro, la nueva telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo, en la cual interpreta a una joven atrapada en medio de un drama de violencia, abuso y amor maternal.

Este 23 de diciembre, Montes estaba en la grabación de sus escenas en una locación en calles de la Ciudad de México cuando se percató de que un perrito deambulaba entre coches y peatones.

La actriz, por instinto, reaccionó y fue por él.

“Es que yo amo los animales; son mi vida”, explicó a la cámara de TVyNovelas cuando tuvo al perro en sus manos.

Así fue el rescate del perro

Gala Montes cuenta que fue rescatadora de perros hace unos años pero que lamentablemente tuvo que dejar esa actividad cuando se cambió de casa.

“Antes yo vivía en un lugar más grande con toda mi familia, ahora que me mude ya es un lugar más pequeño”.

Sin embargo, al ver que el perrito andaba perdido, y aprovechando que estaba en un descanso en las grabaciones, recogió al perro, lo cargó y hasta preguntó en algunas casas si no estaba ahí el dueño.

Un vecino de la colonia se acercó a ella y se ofreció a tomarle una foto para compartirla en el chat del grupo vecinal y localizar al dueño.

Gala aceptó pero mientras tanto, dijo que ella lo tendrá en resguardo: “Yo me lo quedo por si pasa algo”.

La actriz se percató, además, de que el perrito no tenía identificación, lo que complicaba la posibilidad de devolverlo a su casa.

“Por favor, pónganle placa a sus perros, es muy importante por situaciones como esta”, dijo.

Con información de Edson Vázquez

