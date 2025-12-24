Suscríbete
El galán de telenovela que pasó de mendigo a príncipe pero tuvo que divorciarse por eso

A mediados de los noventa recibió un golpe de fama y éxito que desorientó su vida

Diciembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
mairan levy ariel lopez padilla.jpg

Mariana Levy y Ariel López Padilla se casaron en 1996

Hemeroteca TVyNovelas

Su historia de amor parecía de telenovela.

De hecho nació durante la grabación de “Caminos cruzados”, una producción de Televisa en 1994.
Mariana Levy, que para entonces ya tenía una larga trayectoria interpretaba a una mujer trabajadora y honesta que pasaba de ser empleado de una firma de abogados a empresaria.
Su coprotagonista era Ariel López Padilla, quien apenas comenzaba a despuntar como galán de telenovela y de hecho este era su primer papel principal en un melodrama.
Los actores se enamoraron con la pasión propia de la juventud y se casaron en 1996 y actuaron en varias telenovelas juntos, la última de ellas, “Leonela”.

leonela.png

“Leonela”, última telenovela juntos de Mariana y Ariel

Hemeroteca TVyNovelas

La separación de Ariel López Padilla y Mariana Levy

Todavía no pasaba un año desde su boda cuando comenzaron a circular versiones de su separación: el cuenta de hadas se había terminado,
En medio de la polémica por la separación, Ariel López Padilla le dio una entrevista exclusiva a TVyNovelas que se publicó en mayo del 98 y en la cual explicó las verdaderas razones del divorcio.

“Creo que pasé de un solo golpe de mendigo a príncipe”, dijo López Padilla en relación al éxito que le llegó de manera vertiginosa.

“Me gustaba vagar por las calles y esa era mi libertad; mi travesura preferida era pasar desapercibido; pero de repente pasé a atender a ser atendido, de servir a ser servido y de viajar en un vagón a hacerlo en primera clase”.

Ciertamente, la vida le cambió cuando se casó con Mariana Levy, hija de Talina Fernández y por tanto, acostumbrada a las atenciones de los reflectores y la fama.
Ariel López Padilla dijo en esa entrevista con TVyNovelas que ese choque de visiones fue lo que finalmente provocó el divorcio con Mariana.

“Todas estas comodidades cuando no las has tenido te producen pequeños conflictos; a veces me sentía ajeno. Mariana me preguntaba por qué me aislaba, por qué no convivía y lo que pasaba era que la mayor parte de mi vida estuve solo; estaba acostumbrado a vivir en un cuarto de hotel o en una casa con las paredes desnudas”.

Ariel López padilla Mariana Levy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
