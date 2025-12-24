El galán de telenovela que pasó de mendigo a príncipe pero tuvo que divorciarse por eso

Su historia de amor parecía de telenovela.

De hecho nació durante la grabación de “Caminos cruzados”, una producción de Televisa en 1994.

Mariana Levy, que para entonces ya tenía una larga trayectoria interpretaba a una mujer trabajadora y honesta que pasaba de ser empleado de una firma de abogados a empresaria.

Su coprotagonista era Ariel López Padilla, quien apenas comenzaba a despuntar como galán de telenovela y de hecho este era su primer papel principal en un melodrama.

Los actores se enamoraron con la pasión propia de la juventud y se casaron en 1996 y actuaron en varias telenovelas juntos, la última de ellas, “Leonela”.

“Leonela”, última telenovela juntos de Mariana y Ariel Hemeroteca TVyNovelas

La separación de Ariel López Padilla y Mariana Levy

Todavía no pasaba un año desde su boda cuando comenzaron a circular versiones de su separación: el cuenta de hadas se había terminado,

En medio de la polémica por la separación, Ariel López Padilla le dio una entrevista exclusiva a TVyNovelas que se publicó en mayo del 98 y en la cual explicó las verdaderas razones del divorcio.

“Creo que pasé de un solo golpe de mendigo a príncipe”, dijo López Padilla en relación al éxito que le llegó de manera vertiginosa.

“Me gustaba vagar por las calles y esa era mi libertad; mi travesura preferida era pasar desapercibido; pero de repente pasé a atender a ser atendido, de servir a ser servido y de viajar en un vagón a hacerlo en primera clase”.

Ciertamente, la vida le cambió cuando se casó con Mariana Levy, hija de Talina Fernández y por tanto, acostumbrada a las atenciones de los reflectores y la fama.

Ariel López Padilla dijo en esa entrevista con TVyNovelas que ese choque de visiones fue lo que finalmente provocó el divorcio con Mariana.