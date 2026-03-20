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Exconductora de ’12 Corazones’ llora al revelar que su hija NO SUPERA la pérdida de su nieto: “le dio un ataque de pánico”

El bebé murió en 2022 a causa de una enfermedad cardíaca congénita.

Marzo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La exconductora de ‘Venga la Alegría’ sufre por el shock que vive su hija.

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“Eso es lo que a mí me preocupa: que por dentro tiene ese shock tan fuerte”.

Penélope Menchaca, la reconocida exconductora de ’12 corazones’, conmovió a todos sus seguidores luego de dar a conocer que está preocupada, pues a 3 años de la muerte de su nieto, su hija Yania no ha podido superarlo.

Fue en 2022 cuando murió Carlo, el bebé de la hija de Penélope, quien nació “con un problema muy fuerte en su corazón”.

La también expresentadora de ‘Venga la Alegría’, no pudo evitar las lágrimas al relatar que su hija vive estrés postraumático tras el fallecimiento de su bebé.

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“Mi hija perdió a su niño, se vuelve a quedar embarazada, yo pensé que ella estaba mucho más tranquila, y hace poquito tuvo que llevar a la bebé al doctor porque ella quería estar segura de que nada estuviera mal. Cuando le empiezan a hacer los exámenes que ella misma vio que esos mismos exámenes se los había hecho a su hijo, a Carlo, le entró un ataque de pánico. No podía respirar, no podía hablar, la tuvieron que sacar porque se iba a desmayar”, contó Menchaca entre lágrimas.

Y agregó que como madre y abuela la mantiene en vilo el estado emocional de su hija Yania.

“Eso es lo que a mí me preocupa: que por dentro tiene ese shock tan fuerte. Nunca pensé que ya lo hubiera superado, pero me preocupa que de repente hay cosas que le hacen el switch y que las está sufriendo tanto”, se sinceró.

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En aquel tiempo, Penélope narró ante sus compañeras de ‘Hoy Día’, Adamari López y Lourdes Stephen, que “he pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie”.

Destacó que por las complicaciones cardíacas de su nieto, como familia enfrentaron “nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”.

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La presentadora destacó que el bebé de su hija siempre estaba sonriendo sin importar que se la pasó en el hospital.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija, simplemente que es diferente. Sufro como abuela porque obviamente perder a mi nieto, pero el ver a tu hija, el ver a tu hija que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande... Todavía mi cerebro no lo entiende”, concluyó la famosa conductora.

Penélopè Menchaca venga la alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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