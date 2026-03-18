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Estrella recordó cuando ingresó a ‘La Academia’ y acababan de MORIR sus papás: “enfermaron de cáncer al mismo tiempo”

La cantante rememoró el momento en el que llegó a la Ciudad de México para vivir su sueño, pero estaba en pleno duelo.

Marzo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Estrella de ‘La Academia’ rememoró cuando enfermaron y murieron sus papás.

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“Yo me vine a México cuando fui elegida para ‘La Academia’ y porque a mí se me había terminado la vida”.

La cantante regiomontana, Estrella Veloz, ofreció una charla honesta donde abordó el momento en el que fue elegida para ingresar a ‘La Academia’ de TV Azteca, sin embargo estaba en pleno duelo por la muerte de sus papás.

“Yo me vine a México cuando fui elegida para ‘La Academia’ y porque a mí se me había terminado la vida”, dijo la también inversionista a Pati Chapoy.

Y continuó relatando que con el deceso de su progenitor, quien se había dedicado a la Lucha Libre, meses después ocurrió la pérdida de su madre.

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“Cuando muere mi papá, no le dijimos a mi mamá. Ya estaba mi mamá enferma, en cama, no pudo ir al velorio. Nos fuimos al velorio y cuando llegamos del velorio entramos al cuarto y mi mamá, ya muy flaquita, y nomás no dijo ‘tu papá, sí’, y no dijo más”, indicó la artista.

En entrevistas previas, Estrella ha mencionado que su padre también era alcohólico y que “ya estábamos en un momento, en la casa, que mi papá estaba viejo, imagínate luchador. El luchador físicamente envejece mucho porque está golpeado. Mi papá vendía pollos, sin dinero, mi mamá acabada”.

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La intérprete también reveló que hizo una promesa a sus padres que no les pudo cumplir. “Se enfermaron de cáncer los dos, al mismo tiempo, con una semana de diferencia. Yo quería estudiar música porque era lo que yo amaba, pero mi sueño era cantar y sacarlos de trabajar y no lo cumplí”.

También, Estrella compartió que sus padres se separaron antes de enfermar, por lo que ante sus diagnósticos, ella y sus hermanos eligieron a cada uno para cuidarlos en su proceso. Ella decidió quedarse al lado de su papá.

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Finalmente, llegaron las muertes, primero la de su papá y siete meses después la de su mamá, hecho que dejó devastada a su familia.

“Cuando mi papá falleció nos fuimos a enterrarlo y luego hicimos una fiesta en la casa porque a él le gustaban las fiestas, a mi papá le gustaba que estuviéramos aquí. Llorando. Con mi mamá no, ya con mi mamá se nos cayó el mundo encima”, concluyó la intérprete.

estrella La Academia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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