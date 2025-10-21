Erika Zaba revive la trágica muerte de sus padres: “La vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué”

“La vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué y nunca lo voy a aceptar tampoco”.

La cantante Erika Zaba fue invitada al programa de ‘MontseYJoe’ donde pudo recordar el terrible y trágico accidente en el que perdieron la vida sus padres.

A casi 30 años del percance, la cantante asegura no entender por qué la vida le arrebató tanto. Erika tenía 16 años, en agosto de 1994, quien resultó huérfana junto a sus dos hermanas.

“Veníamos los cinco en el coche. Somos tres mujeres, tres hermanas, yo soy la más grande. Yo tengo 47, la que sigue 43 y la siguiente 37. Veníamos de Acapulco cuando la carretera era de 8 horas, había muchos deslaves en las lluvias. Estoy hablando de hace muchos años. Había muchos deslaves y chocamos en la carretera en un regreso de unas vacaciones”, relató Zaba.

Siguió contando la terrible experiencia en la que sus padres murieron instantáneamente y ella fue la única que tuvo que permanecer hospitalizada por casi un año al estar en coma.

Erika iba detrás del asiento de su padre, lo que le provocó una serie de heridas graves, como fractura de cráneo e inflamación del cerebro.

“Dicen que yo fui la que dio teléfono de contacto, di el nombre de mis papás, de mis hermanas, yo fui la que dio esa información. Yo estuve en coma dos días y en terapia intensiva muchos meses”.

La exOV7 no supo que sus padres habían muerto sino hasta varios meses después, ya que al sufrir fractura en el cráneo, no podía recibir noticias que le generaran picos emocionales.

“Me tenían completamente dopada en lo que se te desinflama el cerebro. Me rompí la pierna, toda la parte izquierda, perdí el ojo, pero gracias a Dios, después de un año salí bien”, expresó la cantante.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada del hospital de Chilpancingo a uno en Ciudad de México, donde continuó su recuperación, aunque no recuerda muchas cosas.

Con antelación, Erika ha dicho que “no hay respuesta. No la tengo, no la quiero, no estoy de acuerdo, no me tocaba, no me gustó. No puedo decir ‘por algo pasan las cosas’... Por lo que me pasó soy la mujer ahora, sí, pero hubiera preferido no”.

Y en el programa de ‘MontseYJoe’ dijo determinante que “la vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué y nunca lo voy a aceptar tampoco, pero me ha recompensado con un gran marido, con un gran hijo, con una gran familia y también grandes amigos.

Finalmente, la también empresaria compartió que aún recuerda a sus padres y los extraña todos los días.