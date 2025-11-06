Suscríbete
Este fue el discurso de Fátima Bosch cuando ganó Miss Universo México

La representante de México para al certamen que se realizará en Tailandia tiene ideales claros

November 05, 2025 • 
Alejandro Flores
fatimabosch.jpg

Fátima Bosch habló del México que sueña

Instagram

“Yo los invito a construir este México soñado”, dijo Fátima Bosch al final del discurso de aceptación de la corona de Miss Universo México.

En su momento, fue un mensaje poderoso que le bastó para obtener altas calificaciones en esa etapa del concurso. Pero ahora, tras el incidente en el que se enfrentó a Nawat Itsaragrisil, se ha convertido también en un estandarte de congruencia.

Cuando Nawat Itsaragrisil intentó callarla y obligarla a cumplir compromisos comerciales incluso en contra de su voluntad, Bosch decidió oponerse, mantenerse firme y enfrentar al empresario para defender sus ideales.
QUÉDATE A LEER: Nawat Itsaragrisil llora al disculparse en evento de Miss Universo 2025 pero no menciona a Fátima Bosch
Tal y como lo había dicho en su discurso de aceptación de la corona en México.

“Me encantaría usar esta corona para llevar luz a donde solo hay oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz”.

El mensaje de Fátima Bosch para las niñas

Por coincidencia, su voz es lo que quiso acallar Nawat cuando le dijo: “Tienes voz pero tienes que respetar”.
La Miss México demostró que tener voz significa defender lo que crees justo: en vez de callarse y sentarse como se lo exigía el magnate, se levantó y salió del salón.

“Sobre todo quiero que las niñas sepan que son suficientes con lo que son el día de hoy”, decía también en su discurso.

En su posteo de Instagram en el que aparece por primera vez con la corona, también escribió acerca de los sueños que persigue a través de su trabajo.

“No es solo una banda ni una corona, es el reflejo de un camino que he recorrido con esfuerzo, fe y el deseo profundo de impactar vidas. Vengo de un lugar donde aprendí que la autenticidad es fuerza, donde aprendí que la sensibilidad también es poder y que cada herida puede transformarse en luz para otros”.

Miss Universo se realizará este 16 de noviembre en Tailandia.

Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
