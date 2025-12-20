La Granja VIP tiene moscas en la jarra de agua, sarro en la cafetera y suciedad en el baño

La Granja VIP termina el próximo domingo 22 de diciembre.

La competencia quedó entre Eleazar Gómez, La Bea, Alfredo Adame, César Doroteo y Kim Shantal. Para generar una última dinámica dentro del reality show, la producción decidió que los conductores estelares de los programas dominicales entraran a La Granja para “vivir la experiencia” de estar vigilado las 24 horas del día.

Fue así que Adal Ramones y Kristal Silva entraron al reality show durante unas horas para participar en la última de las fiestas. Salieron de la Granja este mismo viernes y por la noche condujeron el programa en el que salió eliminado el Patrón.

Sin embargo, esta última eliminación quedó como algo secundario antes las revelaciones que hicieron Adal y Kristal sobre su experiencia dentro de la Granja.

Kristal explicó lo más complicado fue meterse a bañar.

“Es muy incómodo porque todo lo tienes que hacer dentro de la regader porque afuera, en el pasillo, están las cámaras”.

La suciedad en La Granja VIP

Para Adal Ramones el problema fue otro. El conductor reveló que para evitar esas incomodidades en el baño, él decidió aguantarse hasta llegar a su casa.

Flor Rubio, una de las panelistas que juzgan a los concursantes, le preguntó directamente a Adal Ramones si era cierto que la Granja está sucia.

Con su característico sentido del humor, el conductor fue sincero.

“Les voy a decir una cosa, yo me iba a servir un poco de agua pero cuando agarré la jarra vi que adentro había una mosca flotando”.

Emocionado por lo que vivió dentro del reality durante unas horas, Adal Ramones no se contuvo al momento de contar las condiciones de higiene en las que encontró la casa.

Mencionó, por ejemplo, que la cafetera tenía sarro “de otros días”, que el bote de basura estaba lleno y nadie lo limpiaba.

“Yo ya hubiera nominado a todos. El refrigerador estaba todo desorganizado”.

Kristal Silva, que sí usó el baño, fue contundente y breve: Sí estaba sucio y fue muy incómodo usarlo”.