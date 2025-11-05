Suscríbete
Nawat Itsaragrisil llora al disculparse en evento de Miss Universo 2025 pero no menciona a Fátima Bosch

El escándalo sigue y habrá consecuencias.

November 05, 2025 • 
MrPepe Rivero
nawat--.jpg

El escándalo en Miss Universo 2025 entre la candidata mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil los puso en el ojo del huracán.

Al ser presidente de Miss Universe Tailandia y anfitrión del evento, Nawat decidió ofrecer una nueva disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida.

Sin embargo, el empresario rompió en llanto ante la prensa. Ofreció disculpas a todas las participantes, pero nuevamente no mencionó a Fátima directamente.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión, pero eso ya quedó atrás... A veces no puedo controlarlo. No tuve intención de dañar a nadie”, dijo Nawat Itsaragrisil.

@cheo2534

ROMPE EN LLANTO MR NAWAT.- Amanecimos con esta nueva noticia pues que ahora está arrepentido de su actitud y rompió en llanto ante los fans y medios de comunicación que se encontraban en el hotel sede de Miss Universe #missuniverse #tailandia #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii#viral #méxico

♬ sonido original - Eliseo

Insistió: “Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento.

Este llanto y disculpas llegan después de que Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, dijo que habría acciones legales por “los actos malintencionados” cometidos por Nawat.

¿De qué se quejó Fámita Bosch?

El altercado ocurrió cuando Nawat arremetió verbalmente contra Bosch, al acusarla de no cooperar con las actividades promocionales del país anfitrión.

“Quiero decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de lanzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar, estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para solo estarla maquillando, peinando y cambiando de ropa”.

Fátima insistió: “Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas y, bueno, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto como el día uno y mientras haya Miss Universos, México tiene representante, y nada, los amo muchísimo”.

Nawat Itsaragrisil ya ha tenido controversias

Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador de Miss Grand International, es conocido por su carácter fuerte y sus controversias.

Hace unos días calificó de “bastante soñoliento” el estilo de conducción de Ahtisa Manalo, Miss Universo Filipinas 2025.

Hace un año, estuvo vinculado con un caso en el que se revocó su titulo como segunda finalista a la Miss Myanmar, Thae Su Nyein, tras haber protagonizado una trágica escena en la que aparentemente rechazó haberse quedado con el tercer puesto.

Según los reportes, Nawat Itsaragrisil comentó: “Si quiere el primer puesto y lo necesita a toda costa, le sugiero que cree su propio concurso de belleza para que pueda ganar todos los títulos”. No salió librado sin antes ser señalado por actor de corrupción.

