Esta es la dieta con la que el Coque Muñiz bajo 8 tallas

El cantante ha tenido que comprar ropa nueva para su nuevo estado físico

Diciembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
coque muñiz.jpg

El Coque Muñiz se prepara para la Navidad

Instagram

Jorge el Coque Muñiz ya no se pone los trajes que usaba hace un año.

Y no lo hace porque ya no le quedan: luego de someterse a un tratamiento nutricional y deportivo, ahora el cantante es talla 32, 8 números menos de lo que era en 2024.
“El único que ha salido ganando es el sastre”, dice el cantante con su peculiar y cáustico sentido del humor,
Jorge Muñiz reapareció en noviembre pasado con esta nueva apariencia en la que el principal rasgo es la pérdida de peso.

“Estaba yo en 40 de cintura, entonces imagínate que mi saco era talla 42. Entonces ahora, cuando me los pongo, pues parece que me quedó grand el muerto":

El físico del cantante ha provocado comentarios positivos pero también algunos mensajes en los que se le cuestiona si no está enfermo. “Nada les embona”, responde el Coque.

¿Cómo bajó de peso el Coque Muñiz?

En realidad lo que ha pasado es que se ha sometido a una rigurosa dieta cetogénica baja en grasas y restrictiva en carbohidratos, Es un método desarrollado por el doctor Joaquín Pulido en el que los hábitos alimenticios y el ejercicio tienen un papel fundamental.
A lo largo del proceso, los pacientes se someten a una disciplina férrea en cuanto a la comida pero también en el ejercicio con una rutina diseñada de manera personalizada.

Con este método han bajado de peso el cantante Mijares y el productor Alejandro Gou, por ejemplo.
Y ahora el Coque, quien se siente como si le hubieran reiniciado la vida.

“Me cambió por completo, me dio otra perspectiva, aunque ya al final, en estas dos semanas sí debo confesar que me comí una pizza”, dice el Coque con culpa.

Dice que más que el hecho de ceder a la tentación, lo difícil es lidiar con su consciencia porque después de darle las mordidas a la pizza, por las noches no dejaba de pensar: Ya ves, por tu culpa vas a estar otra vez bien marrano.

coque muñiz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
