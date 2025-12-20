Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad

El espíritu navideño llegó a la familia Aguilar y eso se nota hasta en las uñas de Ángela.

La cantante mostró en sus historias de Instagram el arreglo que se puso para celebrar las fiestas decembrinas: la figura estilizada de un muérdago.

Pero lo que más ha impresionado a sus seguidores en redes sociales son las fotografías que compartió de la mansión en la que vive con Christian Nodal en Houston, Texas.

Esta es la primera vez que Ángela muestra el interior de la casa que compró junto con Nodal para vivir desde que se casaron, en mayo del año pasado.

Christian había revelado que se trata en realidad de un rancho, muy parecido y en la misma zona en la que Pepe Aguilar compró el suyo cuando decidió mudarse con la familia a Texas para facilitar sus giras por el sur de Estados Unidos.

¿Cómo adornó Ángela Aguilar su mansión para Navidad?

Entre otras cosas, resultó asombroso que la decoración de la mansión incluye cuatro árboles de Navidad de diferentes tamaños. El más alto llega a rozar el techo y tiene otros tres más pequeños al lado.

Los árboles de Navidad en casa de Ángela; y la fachada Instagram

También mostró una foto de la fachada de la casa, en donde la puerta fue adornada como si fuera un regalo de Navidad gigante.

El buen gusto de Ángela fue destacado por sus fans, quienes notaron que el muérdago domina tanto en la sala como en la parte de la chimenea.

Los centros de mesa en la sala de la casa Instagram

Los Nodal-Aguilar están de gira pero la descansarán a partir de la siguiente semana y dedicarán la Noche Buena, la Navidad y el Año Nuevo a convivir con la familia, en espera de que el próximo año se realice la boda religiosa.