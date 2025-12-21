Suscríbete
Famosos

Salma Hayek entra en trance en el concierto de Bad Bunny, y todo por su hija Valentina

La actriz vino a la Ciudad de México para asistir al sexto concierto del cantante portorriqueño

Diciembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
salma hayek.jpg

salma hayek en modo “Debí tirar más fotos”

Instagram

“Es para mi hija Valentina”, dice Salma Hayek en uno de los videos que compartió del sexto concierto de Bad Bunny.

La actriz veracruzana, símbolo del éxito en Hollywood para México, estuvo en el estadio GNP para cantar “Debí tirar más fotos” y bailar reguetón en La Casita.
Hayek se suma a una larga lista de celebridades que han estado en los shows del Conejito Malo, que se ha convertido en un fenómeno en México: Ana de la Reguera, Diego Boneta, Renata Notni, Yalitza Aparicio, Yeriu Mua entre otros famosos han pagado para estar dentro de La Casita, ese espacio construido por Bad Bunny para estar lejos del escenario convencional y mucho más cerca del público.

Este viernes fue el turno de Salma Hayek, quien se puso una pava, ese sombrero de paja llamado también sombrero de jíbaro y que se ha convertido en la moda impuesta por el cantante puertorriqueño.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Lo que dijo Salma Hayek sobre Bad Bunny

Salma Hayek compartió tres videos de lo que vivió en el concierto de Bad Bunny, el último de ellos cuando el cantante cierra el show con una reflexión en torno a lo bueno que es disfrutar las cosas pequeñas de la vida.
Salma lo graba mientras dice: “Es para mi hija Valentina”.
TE RECOMENDAMOS: Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera estuvieron en La Casita de Bad Bunny
La cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acerca de lo que significó para ella estar en el show del ganador del Grammy Latino a Mejor álbum en este 2025.
“Ayer el Conejo Malo en su concierto número 6 nos recordó una vez más la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de amar sin límite”, escribió Salma, quien está en México también para promover el carnaval de Veracruz, su tierra natal.

“El concierto/ fiesta/ reventón se sintió como un sincero y profundo intercambio cultural lleno de amor. Gracias Benito por tu música, por hacer que mi cuerpo ayer bailara hasta entrar en un trance y por abrazar tan hermosamente a mi México y a mi”.

Salma Hayek Bad Bunny
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
paty-navidad-entrevista--.jpg
Famosos
Paty Navidad: “Me aman o me odian... Por ser como soy he causado mucha polémica”
Diciembre 20, 2025
 · 
Edson Vázquez
jeans paty sirvent.jpg
Famosos
30 años después, Paty Sirvent baila de nuevo “Enferma de amor” y se la enseña a las nuevas Jeans
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
frida saofia alejandra guzman.jpg
Famosos
Frida Sofía tiene una canción favorita de su mamá Alejandra Guzmán y la canta a pesar de su distanciamiento
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro tomassi.jpg
Telenovelas
El coprotagonista de “Doménica Montero” que se ha quedado solo y se refugia en la fe
La telenovela protagonizada por Angelique Boyer se estrenará en enero por las estrellas pero ya puede verse en ViX
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
vivian de la torre.jpg
Famosos
Amiga de Valeria Márquez cambia de look para que dejen de fastidiarla con que se parece a ella
Vivian de la Torre responde a los mensajes de sus haters
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Lis-Vega-truene.jpg
Famosos
Lis Vega destapa que está “solterísima” tras su salida de ‘La Granja VIP’: “No hubo interés”
La cubana sostenía una relación con Ryan Hoffman, pero llegó a su fin por la aparente falta de proyectos a futuro.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
final-estrellas-hoy-0.jpg
Famosos
Amargo triunfo para Aarón Mercury: Ganó ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tras ser víctima de la delincuencia
Con 23 millones de votos, logró la copa del reality de baile junto a Briggitte Bozzo
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero