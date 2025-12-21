Salma Hayek entra en trance en el concierto de Bad Bunny, y todo por su hija Valentina

“Es para mi hija Valentina”, dice Salma Hayek en uno de los videos que compartió del sexto concierto de Bad Bunny.

La actriz veracruzana, símbolo del éxito en Hollywood para México, estuvo en el estadio GNP para cantar “Debí tirar más fotos” y bailar reguetón en La Casita.

Hayek se suma a una larga lista de celebridades que han estado en los shows del Conejito Malo, que se ha convertido en un fenómeno en México: Ana de la Reguera, Diego Boneta, Renata Notni, Yalitza Aparicio, Yeriu Mua entre otros famosos han pagado para estar dentro de La Casita, ese espacio construido por Bad Bunny para estar lejos del escenario convencional y mucho más cerca del público.

Este viernes fue el turno de Salma Hayek, quien se puso una pava, ese sombrero de paja llamado también sombrero de jíbaro y que se ha convertido en la moda impuesta por el cantante puertorriqueño.

Lo que dijo Salma Hayek sobre Bad Bunny

Salma Hayek compartió tres videos de lo que vivió en el concierto de Bad Bunny, el último de ellos cuando el cantante cierra el show con una reflexión en torno a lo bueno que es disfrutar las cosas pequeñas de la vida.

Salma lo graba mientras dice: “Es para mi hija Valentina”.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acerca de lo que significó para ella estar en el show del ganador del Grammy Latino a Mejor álbum en este 2025.

“Ayer el Conejo Malo en su concierto número 6 nos recordó una vez más la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de amar sin límite”, escribió Salma, quien está en México también para promover el carnaval de Veracruz, su tierra natal.