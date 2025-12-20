Florinda Meza se indigna con los hijos de Chespirito y los acusa de “arruinar a su propio padre”

“Ninguno de mis compañeros era nadie”, dice Florinda Meza al presentar en Brasil su espectáculo “Entre risas y verdades”.

La actriz y productora, viuda de Roberto Gómez Bolaños, ha creado este espectáculo unipersonal para, dice ella misma, contar la verdadera historia del amor de su vida.

Florinda cerró el año con presentaciones de “Entre risas y verdades” en Sudamérica, donde “El chavo del 8" y “El Chapulín Colorado” son leyendas de la televisión. Y dentro de lo que llama “la verdadera historia” se incluyen, por supuesto, reacciones y respuestas a la bioserie “Sin querer queriendo”, escrito y producida por dos de los hijos de Chespirito, Roberto y Paulina Gómez Fernández.

Ellos son dos de los seis hijos que el comediante tuvo con Graciela Fernández, su primera esposa.

En la bioserie se presenta la historia de amor de Chespirito con Florinda Meza como una infidelidad cruel en contra de Graciela, y en la cual el comediante se comportó como un hombre temeroso en el terreno de las relaciones amorosas, pues se asegura que Florinda fue la que tuvo que ponerle un ultimátum para que se decidiera a ser novos, mientras que Graciela prácticamente lo obligó a salirse de su casa para que se fuera con Florinda.

La actriz y productora asegura que esa versión es falsa.

“Él fue un hombre muy bueno. Fue un buen padre, fue un buen esposo, un buen ex esposo, un buen hombre y ensuciaron hasta su epitafio”, le dijo Florinda a la revista “Quem”, de Brasil.

La actriz recordó que el epitafio, la frase escrita en la tumba del creador de Los Caquitos, dice: “Fue un buen hombre”.

“Porque eso era lo único a lo que él aspiraba: ser un buen hombre”.

La acusación contra Roberto Gómez Fernández

Al responder al contenido de la bioserie que fue transmitida por HBO, no dudó en descalificar el trabajo de Roberto y Paulina Gómez Fernández. Ellos han respondido en otras ocasiones que el guión se basó en la autobiografía que escribió su propio padre y Roberto incluso señaló que para la familia fue muy difícil tomar la decisión de exhibir su historia pero que fue importante hacerlo para mostrar la verdadera dimensión humana de su padre.

Florinda no está de acuerdo y acusa a Roberto de “arruinar a su propio padre”.