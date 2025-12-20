Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión

Algunos la aman y otros no la toleran, pero lo cierto es que ya es tradición ver las decoraciones navideñas que Martha Debayle comparte con su seguidores en redes sociales y fieles ‘cuentahabientes’.

Para este 2025, la locutora y empresaria optó por algo más clásico, conservando su estilo fastuoso. Durante varios días ha publicado videos que, si bien algunos son anuncios publicitarios, no dejan de dar un vistazo al interior de su mansión en CDMX.

Así, podemos ver cómo decora desde la entrada principal, las ventanas a su terraza, su enorme chimenea y su tradicional árbol de Navidad, al pie de las escaleras al estilo americano.

Martha Debayle, Navidad 2025 Instagram

Mesa azul con Cascanueces

Para el jardín, Martha Debayle decidió optar por el negro con azul, y así presumió su estilo “Chinoiserie” con toque navideño... “Pero no tenía una vajilla azul lisa, ni cubiertos dorados mate, ni copas lisas con filo dorado, ni una mesa de espejo, ni sillas cafés, ni sillones de cabecera azules (y no iba a salir a comprar todo eso!)”.

“La mesa navideña en azules y rojos como la soñaba. De mí para ustedes, con amor, y que empiecen las celebraciones, las parrandas, el amor y la alegría. More to come soon!”, escribió en Instagram y compartió el resultado:

El árbol de Navidad clásico, en tonos vino

“Maaaaa, pero este año ya haz tu típico árbol clásico y tradicional” Esa fue la petición de mi familia. Y he aquí mi árbol 2025".

“Moños y esferas de terciopelo vino y algunas cositas doradas. Ya saben que, para mí, el proceso siempre vale la pena. Por el placer de compartirlo con ustedes”, dijo Debayle en redes sociales.

Árbol de Navidad de Martha Debayle 2025 Instagram

Incluso Alessandra Rosaldo le comentó: “No puedo entender cómo haces todo eso. No entiendo... Standing ovation”.

¿Y la mesa de Navidad?

“La mesa acaba siendo el centro de la Navidad, del convivio, de las conversaciones, de compartir, de estar. Hazla memorable”, escribió Martha Debayle.

“La creatividad no tiene precio y todo lo que vean aquí lo pueden pedir y se los mandan a su casa. Estas mesas las hago por puro placer. Por el gusto de compartir ideas, inspirarnos y celebrar esta temporada juntos. Porque ustedes son parte de la experiencia… y lo más bonito de estas fechas es eso: sentarnos, crear y compartir”, dijo la presentadora.