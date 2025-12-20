Suscríbete
Famosos

Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión

¿Esta vez menos fue más?

Diciembre 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
martha-debayle-navidad-2025-arbol.jpg

Martha Debayle, Navidad 2025

Instagram

Algunos la aman y otros no la toleran, pero lo cierto es que ya es tradición ver las decoraciones navideñas que Martha Debayle comparte con su seguidores en redes sociales y fieles ‘cuentahabientes’.

Para este 2025, la locutora y empresaria optó por algo más clásico, conservando su estilo fastuoso. Durante varios días ha publicado videos que, si bien algunos son anuncios publicitarios, no dejan de dar un vistazo al interior de su mansión en CDMX.

Así, podemos ver cómo decora desde la entrada principal, las ventanas a su terraza, su enorme chimenea y su tradicional árbol de Navidad, al pie de las escaleras al estilo americano.

casa-martha-debayle-navidad-2025.jpg

Martha Debayle, Navidad 2025

Instagram

Mesa azul con Cascanueces

Para el jardín, Martha Debayle decidió optar por el negro con azul, y así presumió su estilo “Chinoiserie” con toque navideño... “Pero no tenía una vajilla azul lisa, ni cubiertos dorados mate, ni copas lisas con filo dorado, ni una mesa de espejo, ni sillas cafés, ni sillones de cabecera azules (y no iba a salir a comprar todo eso!)”.

“La mesa navideña en azules y rojos como la soñaba. De mí para ustedes, con amor, y que empiecen las celebraciones, las parrandas, el amor y la alegría. More to come soon!”, escribió en Instagram y compartió el resultado:

El árbol de Navidad clásico, en tonos vino

“Maaaaa, pero este año ya haz tu típico árbol clásico y tradicional” Esa fue la petición de mi familia. Y he aquí mi árbol 2025".

“Moños y esferas de terciopelo vino y algunas cositas doradas. Ya saben que, para mí, el proceso siempre vale la pena. Por el placer de compartirlo con ustedes”, dijo Debayle en redes sociales.

martha-debayle-navidad-2025.jpg

Árbol de Navidad de Martha Debayle 2025

Instagram

Incluso Alessandra Rosaldo le comentó: “No puedo entender cómo haces todo eso. No entiendo... Standing ovation”.

¿Y la mesa de Navidad?

“La mesa acaba siendo el centro de la Navidad, del convivio, de las conversaciones, de compartir, de estar. Hazla memorable”, escribió Martha Debayle.

“La creatividad no tiene precio y todo lo que vean aquí lo pueden pedir y se los mandan a su casa. Estas mesas las hago por puro placer. Por el gusto de compartir ideas, inspirarnos y celebrar esta temporada juntos. Porque ustedes son parte de la experiencia… y lo más bonito de estas fechas es eso: sentarnos, crear y compartir”, dijo la presentadora.

Martha Debayle navidad
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
vivian de la torre.jpg
Famosos
Amiga de Valeria Márquez cambia de look para que dejen de fastidiarla con que se parece a ella
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Lis-Vega-truene.jpg
Famosos
Lis Vega destapa que está “solterísima” tras su salida de ‘La Granja VIP’: “No hubo interés”
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
final-estrellas-hoy-0.jpg
Famosos
Amargo triunfo para Aarón Mercury: Ganó ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tras ser víctima de la delincuencia
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alejandro tomassi.jpg
Telenovelas
El coprotagonista de “Doménica Montero” que se ha quedado solo y se refugia en la fe
La telenovela protagonizada por Angelique Boyer se estrenará en enero por las estrellas pero ya puede verse en ViX
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Luis-Gerardo-Méndez.jpg
Famosos
Le hacen intervención a Luis Gerardo Méndez por quedarse en su personaje prepotente: “tienes que parar”
El actor confesó que tras dar vida a ‘Chava Iglesias’ tuvo actitudes soberbias como su personaje, por varios meses.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Violeta-Isfel.jpg
Famosos
Violeta Isfel enfrenta la menopausia prematura a sus 40 años: “sientes que te quemas y no puedes más”
La actriz contó cómo atraviesa esta etapa que ha representado un reto en su vida.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-2025.jpg
Famosos
Las Estrellas Bailan en Hoy y Fede Dorcaz, el concursante que no pudo debutar por un crimen
Ya conocimos a la pareja ganadora... ¿el fallecido Fede hubiera llegado a la final?
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero