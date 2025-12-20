Suscríbete
30 años después, Paty Sirvent baila de nuevo “Enferma de amor” y se la enseña a las nuevas Jeans

Así luce a cantante y ahora mánager del renovado grupo que surgió en los 90

Diciembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
jeans paty sirvent.jpg

Paty Sirvent, antes y después

Instagram / Youtube

“Rumbo a los 30 años de Jeans”, se puede leer en una publicación del perfil en Instagram del renovado grupo Jeans.

Las integrantes de esta nueva versión del grupo que originalmente surgió en 1995 han publicado videos con las coreografías de su canción de lanzamiento grabados en sitios turísticos de la Ciudad de México, como el Frontón México y la Alameda Central.
El nombre de Jeans ha sido objeto de una larga disputa por los derechos del nombre. La empresa de Ari Borovoy, BOBO producciones se ha ostentado desde hace un lustro como la propietaria del nombre y lo ha usado para el grupo con el que hace la gira 90’s Pop Tour.
Pero justo en este 2025 en el que se cumplen 30 años de su fundación, reapareció Paty Sirvent para reclamar que Jeans es un nombre propiedad de su familia. Los Sirvent, en efecto, fueron los fundadores del grupo incluso desde antes de su debut profesional en 1995, ya que desde 1993 hacían presentaciones en eventos y fiestas.
En la disputa por el nombre hay dos certezas:

  • BOBO producciones tiene el registro de Jeans ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
  • Paty Sirven tiene los derechos del nombre de Jeans ante Instituo Mexicano de los Derechos de Autor.
Esa es la razón por la que hoy existen dos grupos con el mismo nombre, aunque para distinguirse, públicamente Paty Sirvent decidió que su proyecto se anuncie como JNS.

La historia detrás de “Enferma de amor”

“Enferma de amor” fue uno de los mayores éxitos del grupo en los años 90. Con una coreografía llena de giros y piruetas, el tema fue el primer sencillo de su segundo álbum, publicado en 1997, "¿Por qué disimular?”.

En el video compartido en Instagram, Paty Sirvent se pone al frente del ensayo de las nuevas JNS, les da algunas recomendaciones para la coreografía y enseguida la ejecutan juntas.
El proyecto de Sirvent es convertir la misma coreografía de los 90 en tendencia de redes sociales.

JNS Paty Sirvent
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
