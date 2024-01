Esposo de Ana María Alvarado retó a golpes a Daniel Bisogno: A ver, qué te traes con ella

Daniel Bisogno y Ana María Alvarado tienen varios años de enemistad.

La presentadora de ‘Sale el Sol’ reveló el fuerte pleito que tuvo su esposo con el conductor de ‘Ventaneando’ en instalaciones de TV Azteca.

“No fue una bronca, no me pelee nunca con él, sino que él habló mal de mí una y otra vez, tiro por viaje, entonces era muy molesto que todo el tiempo me estuviera criticando, además, era como él habla de ‘víbora’, ‘escorpión’, ‘alacrana’, ‘maldita’, entonces sí fue demasiado”,declaró Ana María Alvarado en el canal de Youtube de la periodista de Inés Moreno.

La periodista de espectáculos narró cómo confrontó su esposo al ‘Muñeco’.

“En una presentación de una telenovela de Azteca de Antulio Jiménez Pons, de eso sí me acuerdo, mi marido nunca se mete en nada, pero ese día veo que sale Bisogno al baño y veo que mi marido va detrás de él y digo ‘¡no, por favor no!’, yo le gritaba: ‘mide 1.90’ y además dije ‘lo que le diga, me van a correr a mí'. Fui atrás de él, pero ya no lo alcancé y ahí le dijo: ‘A ver, qué te traes con mi esposa, ya déjala en paz, no te voy a pegar yo, porque la van a correr, mejor pégame y yo te respondo’, y él dijo: ‘No, no, ya sabes, tranquilo, ya sabes cómo es esto’, y mi esposo dijo: ‘No, cómo que es esto, critica su trabajo, lo que gustes pero no la insultes’, porque una vez me dijo: ‘Ojala que te mueras'; son cosas que oyen tus hijos y se asustan, entonces a raíz de ese día como que le bajó bastante a sus comentarios”, recordó Ana María Alvarado.

Cabe señalar que en mayo de 2021, Ana María Alvarado dio a conocer en ‘Sale el sol’ que Bisogno le “caía muy gordo”: “Me ha dicho ‘que te mueras’, ‘espía’, ‘alacrán’, varias veces, espía, alacrana, ojalá que te mueras’. Estoy de acuerdo con que critiquen mi trabajo, mi aspecto físico, que me digan lo que quieran, pero ya desearme la muerte pues sí está gacho”.

También puedes ver:

Sergio Andrade reaparece grave en un hospital de España

Revelan que ya no quieren a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en TV Azteca tras bautizo de su hijo

Christian Estrada a Ferka y Jorge Losa sobre su hijo: Ya se les acabó el show a mis nanas