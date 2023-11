Daniel Bisogno habla abiertamente sobre su orientación sexual

Daniel Bisogno acaba con los rumores sobre sus preferencias sexuales al hablar abiertamente ante las cámaras.

Fue en el programa La entrevista con Yordi Rosado que Daniel Bisogno, quien sigue en tratamiento médico por una crisis de salud que le aqueja desde hace meses, contestó sobre su supuesta bisexualidad debido a que ha sido captado con hombres de la comunidad LGBTIQ+.

“A mí no me insulta en lo absoluto ningún tipo de cosas que me digan y menos que creyendo que una orientación en dado caso fuera a ofenderme, en con quien me acuesto, con quien me lavanto o con quien ando, es algo que vivo yo... Si he estado con mujeres, travestis, hombres, es muy mi ped.”, expresó Bisogno.

“A estas alturas de la vida, cualquier expresión de amor es válida. El abanico sexual es tan amplio que decir es lesbiana, homosexual, únicamente es cerrar el círculo cuando el abanico es tan grande que lo importante es el amor, que la persona esté feliz con quien elija de compañero... Los hombres somos muy visuales”, comentó ‘El Muñeco’.

