Christian Estrada a Ferka y Jorge Losa sobre su hijo: Ya se les acabó el show a mis nanas

Christian Estrada no se guardó nada en contra de la madre de su hijo Leonel y Jorge Losa.

En las últimas horas ha sonado fuerte el rumor de que Christian Estrada entrará a la nueva temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo, luego de haberle puesto punto final a su noviazgo con Alicia Machado.

El también conductor de televisión fue captado a su llegada a México por las cámaras del canal de youtube Kadri Paparazzi, para mandarle un contundente mensaje a su ex, Ferka, y a Jorge Losa. Además, reaccionó ante el comentario del reportero de que su ex, Frida Sofía, habría rechazado entrar a LCDLF porque él supuestamente formará parte del reality.

“No, para nada, venimos de hecho a otras cosas, no a la casa, temas como lo de mi hijo y trabajo también... Es un tema muy delicado (el tema legal de su hijo), y pues la verdad mi hijo es americano, igual sé que es mexicano y tengo la ayuda de Estados Unidos, y que se hagan las cosas como se deben de hacer”.

¡Figura paterna!

Respecto a las recientes declaraciones que lanzó el actor español Jorge Losa ante medios de comunicación de que Christian Estrada sea más responsable y se haga más presente como padre, pues ya hasta su hijo lo llama papá, el exfutbolista no se contuvo y contestó: “Déjalo, a mí no me preocupa ese tema, ya se les acabó el show a mis nanas”.

