Aleks Syntek estalla contra Maxine Woodside: acusa grabación a escondidas y complot en su contra

Aleks Syntek vuelve a colocarse en el ojo del huracán, pero no por su música, sino por la polémica que desató tras revelar que fue grabado sin su consentimiento en una charla previa a una entrevista con Maxine Woodside.

El intérprete no ocultó su molestia y exigió una disculpa pública, al tiempo que acusó a los medios de tergiversar sus palabras para volverlas chisme y burla.

“Me grabaron a escondidas”

Syntek aseguró que su confianza fue traicionada, pues una plática informal que sostuvo antes de la entrevista terminó siendo utilizada con fines mediáticos.

“Ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de lo de Shakira y de todos esos chismes. Eso no se hace. Pido una disculpa porque siempre he hablado de buena voluntad”, reclamó el cantante.

El músico explicó que no fue la primera vez que sus declaraciones se sacan de contexto, al grado de creer que existe una campaña en su contra.

Entre burlas y desconfianza

Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante del programa Sale el Sol analizaron sus declaraciones y coincidieron en que Syntek suele tomarse las cosas “muy personales”, lo que provoca que la gente lo perciba como alguien demasiado reactivo.

Recordaron que, cuando contó que lo habían llamado “el Elton John mexicano” o que Shakira lo había halagado, se convirtió en objeto de memes y burlas.

Mientras tanto, Syntek insiste en que “no inventa nada”, pero que los medios cambian y exageran lo que dice. Incluso sugirió que hay “una agencia contratada” para hacerlo quedar mal.

¿Aleks Syntek contra el mundo?

El enojo del intérprete de Sexo, pudor y lágrimas ha llegado al punto de anunciar que dejará de conceder entrevistas, y “aplicará lo que hace Luis Miguel”, lo que marcaría un distanciamiento total con la prensa de espectáculos.

“Ya no voy a dar entrevistas, estoy harto de que se cambie lo que digo” Aleks Syntek

El caso de Aleks Syntek no es aislado: la tensión entre celebridades y medios de comunicación es un patrón recurrente en el espectáculo.

Figuras públicas suelen quejarse de que los periodistas buscan sensacionalismo, graban “off the record” o tergiversan declaraciones, mientras que los medios alegan que los famosos deben aprender a manejar la crítica y la exposición con mayor ligereza y tomar las cosas con humor.

La molestia del cantante parece haber tocado fondo y ahora su relación con la prensa parece más frágil que nunca. Además de su queja mediática contra la periodista Maxine Woodside y la exigencia de disculpa pública,, ¿emprenderá alguna acción legal en su contra? Habrá que esperar.