Suscríbete
Famosos

Aleks Syntek estalla contra Maxine Woodside: acusa grabación a escondidas y complot en su contra

El cantante asegura que ya no dará entrevistas tras sentirse traicionado por la prensa.

August 22, 2025 • 
Luz Meraz
Aleks Syntek-Maxine Woodside.png

Aleks Syntek exige disculpas de Maxine Woodside y asegura que dejará de dar entrevistas.

Instagram

Aleks Syntek vuelve a colocarse en el ojo del huracán, pero no por su música, sino por la polémica que desató tras revelar que fue grabado sin su consentimiento en una charla previa a una entrevista con Maxine Woodside.

El intérprete no ocultó su molestia y exigió una disculpa pública, al tiempo que acusó a los medios de tergiversar sus palabras para volverlas chisme y burla.

“Me grabaron a escondidas”

Syntek aseguró que su confianza fue traicionada, pues una plática informal que sostuvo antes de la entrevista terminó siendo utilizada con fines mediáticos.

“Ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de lo de Shakira y de todos esos chismes. Eso no se hace. Pido una disculpa porque siempre he hablado de buena voluntad”, reclamó el cantante.

El músico explicó que no fue la primera vez que sus declaraciones se sacan de contexto, al grado de creer que existe una campaña en su contra.

Entre burlas y desconfianza

Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante del programa Sale el Sol analizaron sus declaraciones y coincidieron en que Syntek suele tomarse las cosas “muy personales”, lo que provoca que la gente lo perciba como alguien demasiado reactivo.

Recordaron que, cuando contó que lo habían llamado “el Elton John mexicano” o que Shakira lo había halagado, se convirtió en objeto de memes y burlas.

Mientras tanto, Syntek insiste en que “no inventa nada”, pero que los medios cambian y exageran lo que dice. Incluso sugirió que hay “una agencia contratada” para hacerlo quedar mal.

¿Aleks Syntek contra el mundo?

El enojo del intérprete de Sexo, pudor y lágrimas ha llegado al punto de anunciar que dejará de conceder entrevistas, y “aplicará lo que hace Luis Miguel”, lo que marcaría un distanciamiento total con la prensa de espectáculos.

“Ya no voy a dar entrevistas, estoy harto de que se cambie lo que digo”
Aleks Syntek

El caso de Aleks Syntek no es aislado: la tensión entre celebridades y medios de comunicación es un patrón recurrente en el espectáculo.

Figuras públicas suelen quejarse de que los periodistas buscan sensacionalismo, graban “off the record” o tergiversan declaraciones, mientras que los medios alegan que los famosos deben aprender a manejar la crítica y la exposición con mayor ligereza y tomar las cosas con humor.

La molestia del cantante parece haber tocado fondo y ahora su relación con la prensa parece más frágil que nunca. Además de su queja mediática contra la periodista Maxine Woodside y la exigencia de disculpa pública,, ¿emprenderá alguna acción legal en su contra? Habrá que esperar.

Te puede interesar:
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Aleks Syntek Maxine Woodside
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alexisayalashiky.jpg
Famosos
"¡Fanfarrón!": Shiky le dice a Alexis Ayala lo que piensa de él
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cuál-es-la-enfermedad-incurable-que-padece-Eric-del-Castillo.jpg
Famosos
No sólo es la vista, Eric del Castillo tiene otro padecimiento que afecta su vida
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
robo de la salvacion.jpg
Famosos
Abelito gana el robo de salvación; ¿y ahora quién podrá salvar al Cuarto Día?
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
Elaine Haro reto 4 elemntos (1).jpg
Famosos
Llorando y “con trampas”, así eliminaron a Elaine Haro del reality show al que llegó pesando 37 kilos
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
thalia-adelanoriega.jpg
Famosos
Divas en guerra: Las rivalidades de Thalía con Adela Noriega y Paulina Rubio en los 80s
Recordamos a tres estrellas y sus primeros escándalos juveniles.
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
LupitaD'Alessio.png
Famosos
Lupita D’Alessio se despide de redes sociales tras polémica con Ari Borovoy: ‘Es mi último video’
La “Leona Dormida” anunció que se retirará temporalmente de redes sociales en medio de su conflicto con Bobo Producciones.
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
jc chavez jr deportacion (1).jpg
Famosos
Revelan video de Julio César Chávez Jr. esposado para repatriarlo a México
Al boxeador mexicano se le ve haciendo una mueca mientras camina al vehículo que lo llevó de Phoenix a Nogales
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
javi galilea monitjo.jpg
Famosos
Javi, el ganador de Pequeños Gigantes, pide ayuda para reencontrarse con Galilea Montijo
“La extraño mucho”, publicó Javier Ruiz, quien ahora es un creador de contenido en redes sociales
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores