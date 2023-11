¡Ya está preparado! Daniel Bisogno deja listo su testamento en medio de crisis de salud

El presentador preocupa por el deterioro que ha presentado en su salud en los últimos meses.

Daniel Bisogno no baja la guardia y seguirá luchando por vivir y ver crecer a su hija, Michaela, quien hace unas semanas debutó a su corta edad en el teatro musical en la obra ‘Vaselina’.

Luego de haberse sincerado en entrevista con Pati Chapoy respecto a que su “hígado está dañado, no dando problemas, (está) funcional”, sin requerir al momento de un trasplante como se ha especulado en varios medios, Daniel Bisogno habló sobre su testamento.

El conductor de ‘Ventaneado’, que ha bajado 12 kilos debido a las complicaciones de salud que tiene, dejó en claro que ahora, pase lo que pase, estará al pendiente de su salud porque su prioridad en la vida es su hija.

“Tiene un seguro (mi hija), si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo poco o mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera a suceder. Pero no me voy a permitir a mi mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya que hacer lo que haya que hacer, si tuviera una necesidad de este tipo, voy a luchar hasta el último momento en estar bien para ellos, desamparada no se va a quedar, he trabajado mucho... Hagan lo que sea para mantenerme cerca de mi hija el mayor tiempo posible”.

