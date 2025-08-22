María Elena “La Gordita” Galindo renuncia a ser albacea de la herencia de Silvia Pinal

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, la herencia de la última gran diva del cine mexicano sigue sin resolverse y ahora enfrenta un capítulo inesperado: la renuncia irrevocable de María Elena “La Gordita” Galindo como albacea testamentaria.

De acuerdo con De Primera Mano, María Elena Galindo había sido designada por Silvia Pinal hace 22 años como albacea suplente, en caso de que Tina Galindo, nombrada originalmente, no pudiera asumir. Tras el fallecimiento de Tina, fue María Elena quien tomó el mando de la sucesión.

Sin embargo, la falta de acuerdos entre los herederos, Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, además de nietas y bisnietas como Michelle Salas, Frida Sofía, Camila Valero, entre otras, convirtió el proceso en un callejón sin salida.

Sin liquidez y con deudas

Contrario a lo que muchos imaginaron, Silvia Pinal no dejó dinero en sus cuentas bancarias. Para sostener la casa de la actriz, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Galindo se vio obligada a vender algunos objetos de la diva, con lo que reunió 300,000 pesos.

Esa cantidad, según explicó, alcanzó apenas para cubrir gastos básicos: servicios, jardinería y personal de la residencia. “Hice milagros con 30,000 pesos mensuales en una casa de esa magnitud”, reconoció Galindo, quien incluso relató que, junto con el contador, fue ella quien trapeó la cocina y el cuarto de lavado tras una inundación.

Nietas y bisnietas, las más reacias

Aunque Galindo inventarió todos los bienes de Silvia Pinal y cerró los accesos para garantizar transparencia, algunas nietas y bisnietas manifestaron abiertamente su desconfianza en su gestión. Esa tensión, sumada a la nula disposición para sentarse a acuerdos, derivó en la decisión final de Galindo de apartarse del proceso.

En un documento irrevocable, María Elena Galindo presentó su renuncia como albacea, entregando cuentas claras del dinero recaudado, una lista de pagos pendientes y las llaves de los inmuebles. Lo hizo, dijo, por su salud, sus responsabilidades y su paz personal.

La salida de “La Gordita” deja a la familia Pinal frente a una nueva incertidumbre: ¿quién asumirá ahora la albaceazgo y cómo se resolverán los múltiples desacuerdos que tienen la herencia detenida?

Herencias que se vuelven eternas

El caso de Silvia Pinal recuerda otros procesos interminables en la farándula mexicana: el de Joan Sebastian, Cantinflas, Lola Beltrán o Pedro Infante, donde los pleitos familiares han frenado durante años la repartición de bienes.

La diva ya no está, pero su legado sigue atado a la discordia. La renuncia de María Elena Galindo no es el final, apenas abre un nuevo capítulo en una herencia en la que todos se pelean.