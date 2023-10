Wendy Guevara se pelea con Ana María Alvarado por criticar su reality

Ana María Alvarado vuelve a estar en el ojo de la polémica por haber tundido el reality de Wendy Guevara.

La periodista Ana María Alvarado lanzó su opinión sobre ‘Wendy: Perdida pero famosa’, el programa de la ganadora de la primera temporada de LCDLFM.

“Vaan mis ojos cuando vi el primer capítulo... ¿Qué es eso, qué es eso? No, no, no... El reality no está malo, está lo que le sigue, mal hecho, muy improvisado, muy al aventón”, expresó ante las cámaras de ‘Sale el sol’.

Gustavo Adolfo Infante se unió a las críticas de su compañera: “Anita, qué valiente, yo no me voy a atrever a verlo”.

¡'La Wenchis’ no se quedó de brazos cruzados!

La influencer le respondió duro a la presentadora por haber criticado su reality ‘Wendy: Perdida pero famosa’, que se transmite en la plataforma ViX.

“A mí no me gusta su programa de ellos aunque haya ido una vez o creo que ni estaba ella cuando yo fui. La señora es bien argüendera, se dedica al argüende... Vamos bien, vamos a gusto”.

“La gente que no hemos tenido estudios y que venimos de abajo, de barrio, que la mayoría de las personas no hemos tenido estudios porque carecimos de muchas cosas desde pequeños, todas esas personas son las que ven su programa de esas personas”, dijo en un live.

La cosa no paró ahí, pues Luis Carmen Guevara Venegas, nombre real de Wendy Guevara, ya encarrerada invitó a sus fans a ya no ver el programa que conduce Alvarado.

“Le quiero decir a toda la gente que hagan conciencia, de que toda la gente de la que hablan mal y se expresan de mí de corriente, de vulgar, de mundo bajo, de todas esas cosas, tengan cuidado con lo que ven en televisión, los invito a que ya no vean su programa”.

“Si ustedes se encuentran a estas personas en la calle les van a hacer el feo, porque tan sólo se expresan así de una persona porque no pude tener estudios porque carecía de muchas cosas. Las personas de comunidades de bajos recursos son las que consumen su programa”, agregó.

Los dimes y diretes continuaron, pues Ana María Alvarado no se quedó callada y le contestó a Wendy.

“Ella me está confundiendo con alguien (del programa) ‘De primera mano’, jamás he dicho que Wendy es corriente, que no tiene estudios, jamás me he burlado de su origen, jamás la he ‘peluseado’. Lo sostengo, no me gustó su reality”.