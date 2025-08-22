¿Cuál fue el error de Norkys Batista para ser eliminada de Top Chef VIP?

La exreina de belleza Norkys Batista salió de la competencia de Top Chef VIP en Telemundo este 21 de agosto de 2025.

En la tabla de eliminación estuvieron la mexicana Nicole Curiel, la dominicana Celinee Santos y la venezolana Norkys Batista, quien venía de no terminar su platillo a tiempo en el reto de nominación.

De hecho, sus tacos ni siquiera fueron probados por los jueces. En la prueba de eliminación, su platillo (hizo un pescado) no logró superar los de sus contrincantes Nicole Curiel y Celinee Santos

Los jueces tomaron la decisión final basándose en quién cometió menos errores durante la prueba y eso le costó su permanencia en Top Chef VIP.

Norkys dejó claro que su experiencia más difícil fue la convivencia con otros participantes, a quienes acusó de hablar mal de sus propios compañeros mientras cocinaban.

Sin embargo, ella también tuvo errores en la cocina, como el día en que, tras escuchar la orden de Carmen Villalobos de “¡Arriba las manos!”, añadió un trozo de maíz a su sopa, infringiendo las reglas del reality. Las cámaras la delataron.

Norkys, salió en medio de la polémica, pues la llaman “arpía” (el actor Paco Pizaña así le dijo), pero ella acusa de actitudes hipócritas de sus excompañeros.