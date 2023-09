Ana María Alvarado, harta de los ataques de Álex Kaffie; está a nada de demandarlo

Ana María Alvarado podría verse envuelta en nuevo pleito legal, pues la periodista sostiene problemas legales con Maxine Woodside, con quien trabajó hace varios años en la radio.

Hace unas semanas, Ana María Alvarado habló sobre las ofensas de Álex Kaffie en su contra cuando el exconductor de ‘Sale el sol’ felicitó al programa de Imagen Televisión por los cambios en el panel de conductores y secciones para refrescar la emisión, pero el ‘Villano de los espectáculos’ dejó afuera de dicha felicitación a Alvarado, a quien tiene bloqueada de sus redes.

“Todas las semanas él me ofendía y eso ya se le olvidó y yo nunca le dije nada, ni le reclamé, lo dejé pasar. Me decía: ‘Anita la más taradita’, ‘Anita la más tontita’, ‘la más bobita’, ‘la más gricesita’... Él es muy resentido cuando le conviene, pero tampoco se da cuenta de las cosas que hace”, dijo la conductora.

Días después, el periodista de espectáculos, quien salió de ‘Sale el sol’ tras un fuerte pleito que tuvo con el conductor Nacho Lozano en dicho canal, publicó en sus redes un polémico mensaje dirigido a la conductora: "¿Vieron? Ya quitaron de ‘Trapitos al sol’ a Anita la más culeri.. Y así la harán haciendo poco a poco a un lado, pues de todos es sabido que al nuevo productor de ‘Sale el Sol’ le cag.”.

En una reciente entrevista, Ana María Alvarado habló con la periodista Inés Moreno sobre los constantes ataques de Kaffie hacia ella.

“No sé porque me agarró tanto odio. Pensó que me iban a correr. Yo no voy a contestar con ofensas, nunca he sido así, no es mi estilo, si él es feliz así, pues allá él”.

La periodista reveló que el abogado de Lucía Méndez, que le ganó un caso a Álex hace años, ya la contactaron con él.

"Él me refiere que hay acciones legales que se pueden hacer, si esto continúa pues ya tendré que considerarlo, por el momento pues que haga lo que quiera, es también parte de su estilo, la gente lo conoce, sabe quién es quién y creo que eso es lo importante”.

“Ahorita no está en ningún medio de comunicación y a lo mejor anda un poco aburrido y por eso anda viendo la tele y viendo qué no le gusta, y viendo a quién le da golpes, porque así es su estilo”, indicó.