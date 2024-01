Revelan que ya no quieren a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en TV Azteca tras bautizo de su hijo

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez echaron la casa por la ventana para festejar el bautizo de su primogénito, con temática de la película ‘El Rey León’, y cuyo musical le abrió las puertas de la fama al cantante originario de Huamantla, Tlaxcala.

Varios famosos fueron invitados al impresionante bautizo como Kristal Silva, Laura G, Roger González, Ismael Zhu ‘El Chino’, ‘El Capi’ Pérez y Mauricio Mancera. Sin embargo, parece que hubo conductores de Azteca que esperaban estar en la lista de invitados y no fue así, pues los exacadémicos no los consideraron en esta fecha especial en sus vidas.

El influencer Pablo Chagra prendió más las redes, luego de que varios internautas comenzaron a decir que los programas de espectáculos de TV Azteca sólo “pasaron por encimita la nota del bautizo del hijo de los cantantes y no le dieron el tiempo necesario como a otras notas de las que sí hablaron”.

“Ellos andaban ahí baile y baile... Empezaron los programas de su casa, del Ajusco, y que no hablan de ellos. En ‘Venga (la Alegría)’ sí; la tía ‘Flower Blond’ (Flor Rubio)... sí pasaron la nota, pero no la comentaron, ella nomás dijo: '¡Lluvia de besos, preciosos!’, porque recordemos que cuando fue el bautizo ella si se sacó de onda, porque no me invitaron, yo quiero mucho a Cynthia, es mi niña de mi corazón y que no haya sido requerida pues sí me dolió en el corazón bandido”, expresó el creador de contenido.

“Y en ‘Ventanenado’ menos, ahí dijeron nosotros estamos cumpliendo 28 años, vamos a hablar de nuestro festejo no del de los demás, porque bueno Cynthia sigue siendo de allá pero Carlos ya es de acá, pero tampoco vi a nadie de ‘Quién es la Máscara’ en Tlaxcala... Pero yo siento que mucha obsesión con ‘El Rey León’, al rato si tienen una niña la criatura se va a llamar Nala o qué ped*", finalizó.

